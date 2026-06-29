 Gatti avvelenati a Santa Teresa di Riva, caccia al responsabile

Gatti avvelenati a Santa Teresa di Riva, caccia al responsabile

Redazione

Gatti avvelenati a Santa Teresa di Riva, caccia al responsabile

lunedì 29 Giugno 2026 - 09:30

Diversi felini morti, anche per maltrattamenti. La denuncia del Partito animalista: "In Sicilia dati allarmanti"

“La Sicilia figura, purtroppo, tra le regioni italiane con il più alto tasso di avvelenamento a danno di animali domestici e selvatici, con incidenza allarmante per i gatti. Il fenomeno si concentra sia nelle grandi aree urbane che nei piccoli centri, registrando periodicamente episodi drammatici verso colonie feline e gatti di proprietà. Un ennesimo episodio si è verificato a Santa Teresa di Riva dove sono stati rinvenuti diversi gatti morti per avvelenamento e maltrattamenti”. Così Carlo Callegari, dirigente nazionale del Partito animalista italiano.

Carlo Carmelo Callegari - Dirigente Nazionale Partito Animalista
Carlo Carmelo Callegari – Dirigente Nazionale Partito Animalista

“Ricordo che l’avvelenamento e i maltrattamenti sono perseguibili penalmente (art. 544 bis e 544 ter) e invito, quindi i cittadini che hanno visto, a sporgere denuncia rivolgendosi alle autorità competenti. Il Partito animalista, dal canto suo, farà denuncia contro ignoti”, conclude Callegari.

Immagine in evidenza dalla pagina Fb del Partito animalista italiano.

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