Gatti avvelenati a Santa Teresa di Riva, caccia al responsabile

Diversi felini morti, anche per maltrattamenti. La denuncia del Partito animalista: "In Sicilia dati allarmanti"

“La Sicilia figura, purtroppo, tra le regioni italiane con il più alto tasso di avvelenamento a danno di animali domestici e selvatici, con incidenza allarmante per i gatti. Il fenomeno si concentra sia nelle grandi aree urbane che nei piccoli centri, registrando periodicamente episodi drammatici verso colonie feline e gatti di proprietà. Un ennesimo episodio si è verificato a Santa Teresa di Riva dove sono stati rinvenuti diversi gatti morti per avvelenamento e maltrattamenti”. Così Carlo Callegari, dirigente nazionale del Partito animalista italiano.

Carlo Carmelo Callegari – Dirigente Nazionale Partito Animalista

“Ricordo che l’avvelenamento e i maltrattamenti sono perseguibili penalmente (art. 544 bis e 544 ter) e invito, quindi i cittadini che hanno visto, a sporgere denuncia rivolgendosi alle autorità competenti. Il Partito animalista, dal canto suo, farà denuncia contro ignoti”, conclude Callegari.

Immagine in evidenza dalla pagina Fb del Partito animalista italiano.