L'associazione Puliamo Messina ha ridato vita allo spazio degradato accanto alla metroferrovia

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A Tremestieri nasce un nuovo parco urbano. L’area degradata accanto alla fermata della metroferrovia adesso ha un nuovo volto. A ridargli vita è stata l’associazione Puliamo Messina, tramite il progetto Spazio Pubblico Resiliente. I volontari dell’associazione messinese hanno così trasformato uno spazio inutilizzato in un luogo verde e accessibile a tutti.

Il progetto Spazio Pubblico Resiliente dell’associazione Puliamo Messina

“Siamo partiti dalla progettazione condivisa con gli abitanti del territorio e oggi questa non è più solo un’area verde ma un vero e proprio parco”, dice con un pizzico di orgoglio il portavoce dell’associazione Christian Mangano. “Puliamo Messina è nata 11 anni fa, ci siamo occupati di tanti progetti ma questo è sicuramente il più grande. Parliamo, infatti, di un’area di circa 6.500 metri quadrati”, aggiunge Mangano.

50 nuovi alberi e 75 piante aromatiche

I volontari si sono occupati della progettazione, della pulizia dell’area e infine della messa a dimora di oltre 100 essenze. In occasione della Festa dell’albero, infatti, sono stati piantati 50 nuovi alberelli e 75 altre piante ed erbe aromatiche. Insomma lo spazio già verde è diventato ancora più verde e pieno di vita. Quasi 200 persone, fra associazioni, gruppi scout, famiglie del quartiere e volontari di Puliamo Messina hanno partecipato alla giornata di domenica 22 novembre.

In arrivo nuovi arredi e area ristoro

Il nuovo parco è stato così inaugurato, anche se ancora in maniera informale, con questa giornata di grande partecipazione. Sono stati posizionati anche i primi arredi, delle panchine donate dal Comune di Messina e restaurate dai volontari. Arriveranno presto altri arredi e infine verrà realizzata l’area ristoro con un grande barbecue. Insomma il progetto ambizioso, avviato ormai più di un anno fa, ha preso forma e colore. E inizia ad essere molto apprezzato dai cittadini di Tremestieri.

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