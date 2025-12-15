Genitori e Pulitanò i due nuovi arrivi in Sud chiama Nord

Messina. Oggi a Palazzo Zanca la presentazione. Lo Giudice: "Sono medici e professionisti stimati, due pilastri della società civile"

MESSINA – Sono Giovanna Genitori e Massimo Pulitanò le due new entry annunciate da Sud chiama Nord nel consueto punto stampa settimanale. Dopo aver parlato di servizi sociali, è stato il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice a presentarli, con al fianco il sindaco Federico Basile e il leader di ScN Cateno De Luca.

Lo Giudice ha annunciato: “Do il benvenuto a Giovanna Genitori e Massimo Pulitanò. Non hanno mai fatto politica a livello diretto. Sono medici e professionisti stimati, due pilastri della società civile. Osservatori attenti dei risultati che in questi anni sono stati raggiunti. Ma anche due che apprezzano di più l’aplomb di Federico, non me ne voglia Cateno”.

Pulitanò si è detto “onorato di stare in questa famiglia. Arriva un momento in cui bisogna scendere in campo, con umiltà sicuramente. Cercheremo di fare del nostro meglio e grazie della fiducia”. Poi Genitori: “Federico ci ha avvicinati e proposto questa nuova sfida. Mi piace come lavora il sindaco ma anche i modi di Cateno perché quando ci vuole ci vuole e Messina ogni tanto ha bisogno di una scossa. Amo la mia città da sempre, ne elogio la bellezza. Le classifiche? Inutili. Per me è la più bella d’Italia. Nel mio piccolo voglio fare qualcosa e spero di farcela”.

A ringraziarli sono poi stati sia De Luca, sia Basile.

