 Genitori e Pulitanò i due nuovi arrivi in Sud chiama Nord

Genitori e Pulitanò i due nuovi arrivi in Sud chiama Nord

Giuseppe Fontana

Genitori e Pulitanò i due nuovi arrivi in Sud chiama Nord

lunedì 15 Dicembre 2025 - 11:04

Messina. Oggi a Palazzo Zanca la presentazione. Lo Giudice: "Sono medici e professionisti stimati, due pilastri della società civile"

MESSINA – Sono Giovanna Genitori e Massimo Pulitanò le due new entry annunciate da Sud chiama Nord nel consueto punto stampa settimanale. Dopo aver parlato di servizi sociali, è stato il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice a presentarli, con al fianco il sindaco Federico Basile e il leader di ScN Cateno De Luca.

Lo Giudice ha annunciato: “Do il benvenuto a Giovanna Genitori e Massimo Pulitanò. Non hanno mai fatto politica a livello diretto. Sono medici e professionisti stimati, due pilastri della società civile. Osservatori attenti dei risultati che in questi anni sono stati raggiunti. Ma anche due che apprezzano di più l’aplomb di Federico, non me ne voglia Cateno”.

Pulitanò si è detto “onorato di stare in questa famiglia. Arriva un momento in cui bisogna scendere in campo, con umiltà sicuramente. Cercheremo di fare del nostro meglio e grazie della fiducia”. Poi Genitori: “Federico ci ha avvicinati e proposto questa nuova sfida. Mi piace come lavora il sindaco ma anche i modi di Cateno perché quando ci vuole ci vuole e Messina ogni tanto ha bisogno di una scossa. Amo la mia città da sempre, ne elogio la bellezza. Le classifiche? Inutili. Per me è la più bella d’Italia. Nel mio piccolo voglio fare qualcosa e spero di farcela”.

A ringraziarli sono poi stati sia De Luca, sia Basile.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Messina. “La Parola Nuda”, appuntamenti tra poesia, musica e teatro
Le storie di Tempostretto: incontro a Messina con i protagonisti
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED