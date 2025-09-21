Germanà a Pontida: “La Lega primo partito in Sicilia è l’obiettivo”

Tra un modellino del ponte sullo Stretto e una folta delegazione dall'Isola, con il prossimo assessore Sammartino, il senatore messinese lancia la sfida agli alleati Forza Italia e Fratelli d'Italia

MESSINA – C’è anche un modellino del Ponte sullo Stretto nello stand della Lega Sicilia sul prato di Pontida, in occasione dell’evento attuale del partito di Matteo Salvini. Un folto gruppo di siciliani, tra deputati nazionali, senatori, parlamentari regionali, europarlamentari e militanti ha già raggiunto la cittadina del bergamasco dove sul palco salirà il vicepresidente Salvini. In prima fila il segretario regionale Nino Germanà con l’assessore in pectore Luca Sammartino, che la prossima settimana tornerà nella Giunta siciliana guidata dal presidente Renato Schifani. A Pontida tutti i commissari provinciali del partito siciliano e tantissimi amministratori comunali e sindaci dell’Isola.

“L’obiettivo è diventare il primo partito in Sicilia. C’è grande entusiasmo per un partito che in Sicilia si è strutturato e conta dell’esperienza di tantissimi dirigenti politici – afferma il senatore Nino Germanà. Oggi siamo una realtà forte che governa la Sicilia con impegni presi e mantenuti. Guardiamo al Ponte i cui lavori partiranno prestissimo e ai tanti investimenti in infrastrutture che faranno della Sicilia una regione moderna con ferrovie, autostrade, porti e aeroporti all’altezza delle sfide che lo sviluppo richiede”.

“Portiamo l’esperienza del buongoverno della Sicilia”, aggiunge Germanà. E ancora: “Stiamo crescendo e attorno a noi si forma una nuova classe dirigente competente e responsabile. La Lega non più un partito di un’area del Paese ma un partito dei territori, come ha sancito il recente congresso nazionale di Firenze. Autonomia è il termine che meglio descrive la specialità della regione Sicilia – sostiene il senatore – e la Lega è il partito che più di altri ci crede e la difende. Accettiamo la sfida di diventare il primo partito in Sicilia, puntando ad aumentare il consenso e facendo condividere i nostri valori ad una platea sempre più grande”.

Articoli correlati