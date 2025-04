Germanà: “Dal ponte alle elezioni provinciali, Lega protagonista a Messina”

Il senatore presenta la lista in competizione il 27 aprile e si dice ottimista: "Entro fine aprile il via lbera del Cipess"

MESSINA – “La Lega a Messina e in Sicilia è un partito nuovo. La svolta è avvenuta, nel settembre 2022, con l’elezione di cinque deputati regionali”. Il senatore Nino Germanà, commissario della Lega in Sicilia e vicecapogruppo a Palazzo Madama, festeggia il suo compleanno presentando la lista messinese per le elezioni provinciali di secondo livello, nella sede regionale del partito in via Gasparro 7, vicino Palazzo Zanca. “Un anno fa, il 13 aprile, è stata inaugurata la sede”, dichiara a sua volta il responsabile provinciale del partito Davide Paratore. “E a distanza di 12 mesi, forti dell’ulteriore consenso ottenuto, presentiamo le 14 persone che hanno deciso di impegnarsi in questa nuova sfida”.

Alla conferenza stampa erano presenti, con Germanà e Paratore, il deputato regionale Pippo Laccoto e Matteo Francilia, responsabile Enti locali del partito e sindaco di Furci Siculo. La lista è composta da Antonella Bartolotta, Marianna Bordonaro, Angela Carmela Brunetto, Giuseppe Calabrò, Antonino Chillemi, Gioacchino D’Agostino, Agata Di Blasi, Alberto Ferraù, Serena Giuliano, Vittoria Liuzzo, Giuseppe Ordile, Antonino Russo, Felice Scafidi e Vincenzo Tornatore.

Senatore Germanà, che cosa significano per voi queste elezioni provinciali?

“Non sono le elezioni che avremmo voluto (Il 27 aprile possono votare solo sindaci e consiglieri, n.d.r.) ma rappresentano un’occasione per misurarci e verificare la nostra forza. Dei 14 candidati, sei non sono iscritti alla Lega. Se dieci anni fa sembrava impossibile essere leghisti qui, oggi non è così. Siamo un partito in crescita in Sicilia, con un ministro del nord, Salvini, che ha fatto per il sud più di tutti i precedenti ministri merididionali. Si mettono in campo più di 30 miliardi per le infrastrutture ferroviarie di Sicilia e Calabria. E sul ponte siamo a buon punto”.

Che tempi prevede?

“Ritengo che entro fine aprile ci sarà il via libera del Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Ciucci prevede a giugno il sì definitivo, n.d.r.). Il Consiglio dei ministri ha intanto detto sì per motivi di rilevante interesse pubblico. Si tratta di un’opera chiave per il corridoio scandinavo-mediterraneo e per la nostra terra”.

Senatore, si attende pure la nomina del presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto. Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia non si mettono d’accordo?

“No, non ci sono stati scontri. E la nomina è imminente. Tra l’atro, il commissario Antonio Ranieri approda ora in Liguria e si insedierà (Il 28 aprile, n.d.r.) come comandante della Capitaneria di porto di Genova. Dunque, il dialogo è in corso, tra le forze della maggioranza, e ci siamo quasi per la nomina del presidente”.

Al centro del dibattito politico la possibile, e ormai data per certa, alleanza tra Cateno De Luca, Sud chiama Nord e il centrodestra. Sarete alleati anche alle amministrative con Basile candidato sindaco?

“Il discorso è prematuro. Ma ricordo di aver sostenuto l’elezione di Basile, prima di essere di fatto, come Lega, cacciati dalla coalizione che aveva vinto le amministrative. Oggi lo scenario sta cambiando. Io mantengo un giudizio positivo sull’amministrazione De Luca, al di là di alcune dichiarazioni discutibili del suo leader, e ritengo giusto confrontarsi anche in prospettiva. Se l’amministrazione Basile avrà fatto bene, riceverà ancora il consenso dei messinesi. Ma è presto per avere certezze su che tipo di coalizione sarà messa in campo. E sulla posizione del centrodestra”.

Si è fatto un’idea della guerra del risanamento, con il presidente Schifani che ha congedato Marcello Scurria e affidato l’incarico di sub commissario a Santi Trovato?

“Bisogna prima di tutto riconoscere l’enorme lavoro, in questo campo, svolto dalla sottosegretaria e parlamentare Matilde Siracusano. Poi, nel merito della questione, è venuto meno il rapporto di fiducia politico con l’avvocato Scurria. Da qui la nuova scelta del presidente della Regione”.

Articoli correlati