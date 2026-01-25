Germanà: “I tg nazionali diano spazio alla tragedia dovuta al ciclone Harry”

Appello del senatore leghista ai media italiani. "La ferita è profonda e la Sicilia è a lutto"

“Faccio un appello accorato ai media nazionali: per favore, date spazio nei vostri telegiornali principali alla tragedia che ha colpito la mia Sicilia”. Così il senatore e segretario della Lega in Sicilia, Nino Germanà, in apertura del suo intervento all’evento “Idee in Movimento” a Rivisondoli, in Abruzzo.

“Nella sfortuna abbiamo avuto la fortuna di non avere morti, ma questo non giustifica il silenzio dei Tg nazionali. La ferita è profonda e la Sicilia è a lutto”, ha proseguito il senatore.

“La mareggiata scatenata dal ciclone ‘Harry’ è stata di una violenza mai vista: ha cancellato interi lungomari da Furci Siculo a Taormina, da Acireale a Ortigia, lungo tutta la fascia ionica, dalla punta sud della città di Messina fino alla punta sud della Sicilia. Sindaci, cittadini e volontari stanno spalando fango e detriti da giorni senza sosta. Ringrazio il governo regionale – ha aggiunto Germanà – che ha subito dichiarato lo stato di calamità e stanziato 70 milioni di euro per le prime urgenze. E il governo nazionale che lunedì in Consiglio dei ministri delibererà lo stato di emergenza. Mostratelo nei tg, fate vedere la grande devastazione”.

Articoli correlati