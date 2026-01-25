Germanà: “I tg nazionali diano spazio alla tragedia dovuta al ciclone Harry”

Appello del senatore leghista ai media italiani. "La ferita è profonda e la Sicilia è a lutto"
“Faccio un appello accorato ai media nazionali: per favore, date spazio nei vostri telegiornali principali alla tragedia che ha colpito la mia Sicilia”. Così il senatore e segretario della Lega in Sicilia, Nino Germanà, in apertura del suo intervento all’evento “Idee in Movimento” a Rivisondoli, in Abruzzo.
“Nella sfortuna abbiamo avuto la fortuna di non avere morti, ma questo non giustifica il silenzio dei Tg nazionali. La ferita è profonda e la Sicilia è a lutto”, ha proseguito il senatore.
“La mareggiata scatenata dal ciclone ‘Harry’ è stata di una violenza mai vista: ha cancellato interi lungomari da Furci Siculo a Taormina, da Acireale a Ortigia, lungo tutta la fascia ionica, dalla punta sud della città di Messina fino alla punta sud della Sicilia. Sindaci, cittadini e volontari stanno spalando fango e detriti da giorni senza sosta. Ringrazio il governo regionale – ha aggiunto Germanà – che ha subito dichiarato lo stato di calamità e stanziato 70 milioni di euro per le prime urgenze. E il governo nazionale che lunedì in Consiglio dei ministri delibererà lo stato di emergenza. Mostratelo nei tg, fate vedere la grande devastazione”.
Con la RAI occupata dal suo governo ha il coraggio di fare il cianciminestra: patetico