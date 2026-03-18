Germanà: “In Senato per il ponte e il 28 marzo in piazza a Messina”

Il senatore leghista aggiorna sui lavori per il decreto. E dà appuntamento per la manifestazione a favore della grande opera

Il ponte sullo Stretto ancora al centro del dibattito politico. Così i senatori della Lega in commissione Trasporti Nino Germanà, segretario, e Tilde Minasi, capogruppo e relatrice del provvedimento (nella foto): “Abbiamo avviato in Senato i lavori per il decreto Commissari straordinari e concessioni. Si prevedono una serie di misure per il Ponte sullo Stretto. Con uno stanziamento di 13,5 miliardi di euro, l’obiettivo del provvedimento è chiudere in tempi brevi gli adempimenti per la realizzazione dell’infrastruttura. Avvieremo le audizioni questo giovedì ed è prevista la scadenza degli emendamenti per il 27 marzo. L’auspicio è che tutte le forze politiche collaborino affinché sia possibile concretizzare un’opera di cui si parla da oltre cento anni. E che solo il ministro Salvini sta rendendo finalmente possibile”.

“Appuntamento a Messina il 28 marzo con la manifestazione pro ponte”

Aggiunge il commissario regionale della Lega in Sicilia “Avanti tutta. Il prossimo appuntamento è a Messina. ‘È tempo di unire l’Italia’: questo è anche il titolo della manifestazione che si terrà il 28 marzo, promossa dai comitati civici, alla quale abbiamo aderito anche noi e saremo felici di partecipare. I cittadini meritano la realizzazione di un’infrastruttura strategica tanto attesa per lo sviluppo del Paese”.

Per i promotori della manifestazione, con una quarantina di associazioni, “Messina perde circa 3mila abitanti ogni 18 mesi. Negli ultimi dieci anni 18mila messinesi si sono trasferiti altrove. A questi dati si aggiungono tutti coloro che risultano ancora residenti ma in realtà vivono e lavorano da tempo in altre città: uno spopolamento grave e preoccupante che riguarda tutta la Sicilia, passata in 25 anni da 5,6 a 4,8 milioni con previsioni di perdita, nel prossimo decennio, di ulteriori 800mila in varie provincie. E con la città dello Stretto sul podio della classifica. Lo spopolamento è dovuto all’invecchiamento e alle poche nascite, ma soprattutto all’emigrazione di giovani in cerca di lavoro. Non è un fenomeno inarrestabile e il Ponte può rappresentare una svolta per il futuro della nostra Regione”, sostengono i fautori dell’iniziativa “L’ora del Ponte”, in programma sabato 28 marzo alle ore 16 in piazza Unione Europea a Messina.

Invece del ponte: “Il decreto elude il nodo centrale: l’obbligo di una nuova gara”

Di diverso parere l’associazione “Invece del ponte”: “Quattro versioni e oltre un mese di attesa per l’ennesimo decreto legge sul ponte sullo Stretto di Messina. Scopo del provvedimento è “conformarsi alle decisioni della Corte dei conti”, che avevano sancito l’illegittimità delle procedure, per pervenire a una nuova delibera di approvazione del progetto. Ma a leggere il decreto legge si scopre che esso elude il nodo centrale: l’obbligo di una nuova gara, e non stanzia alcuna risorsa aggiuntiva per aggiornare documenti e procedure”.

E ancora: “Le principali criticità rilevate dalla Corte dei conti riguardano la violazione delle norme europee su trasparenza e concorrenza (art. 72 della direttiva sugli appalti). In particolare: sono stati modificati ex-post a vantaggio di Eurolink documenti di gara, condizioni contrattuali e i meccanismi di aggiornamento dei prezzi e di finanziamento a carico del Contraente generale. E non è stato dimostrato che l’aumento dei costi resti entro il limite del 50% previsto dalla normativa; la natura dell’appalto è stata trasformata, passando dal project financing a un finanziamento interamente pubblico. La Corte dei conti dice con chiarezza che, anche per queste modifiche, si rende assolutamente necessaria una nuova gara. Oltre a ciò, mancano pareri obbligatori, tra cui quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici; il piano economico-finanziario e la delibera Iropi (Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, n.d.r.) devono essere rifatti; non sono state valutate le alternative progettuali”.





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