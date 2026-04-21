Germanà: “La Lega decisiva per la vittoria del centrodestra a Messina”

Il segretario del partito in Sicilia annuncia la presentazione delle liste giovedì. "Più di 130 candidati alle amministrative"
MESSINA – L’annuncio è del senatore Nino Germanà. “Ci sentiamo pronti per questa competizione elettorale con liste e candidature fortissime che daranno una spinta significativa per la vittoria del centrodestra a Messina. A Messina, in occasione delle amministrative di maggio, la Lega mostra tutta la sua vitalità, correndo per il Comune con due candidati per le presidenze della Quarta e della Sesta Municipalità (rispettivamente Nicola Cucinotta e Salvatore Scandurra, n.d.r.), 32 per il Consiglio comunale, e 100 per i consigli delle 7 municipalità. La Lega di Messina mostra i muscoli e si presenta alla città con un appuntamento aperto al pubblico per la presentazione dei candidati già fissato per il prossimo giovedì 23 aprile, alle ore 11, nel Salone degli Specchi a Palazzo dei Leoni, sede della Città metropolitana”, sottolinea il segretario del partito in Sicilia.
Alle scorse amministrative il fronte del centrodestra era spaccato e la Lega aveva appoggiato Federico Basile. Questa volta il partito del senatore assicura il suo sostegno a Marcello Scurria. “Per la prima volta chiudiamo le liste 20 giorni prima della scadenza ufficiale per la presentazione delle candidature a Palazzo Zanca, questo significa che c’è un partito che gode di ottima salute e che il lavoro di questi anni ha dato i suoi frutti. Nell’incontro di giovedì presenteremo alla cittadinanza nomi e volti che nei prossimi anni rappresenteranno la nostra città. Il forte radicamento territoriale – conclude il senatore Germanà – ci ha permesso di costruire le liste con tanti militanti e personalità della società civile in grado di raccogliere consenso attorno alla Lega. Vogliamo cambiare Messina e spingerla verso un futuro ricco di lavoro, infrastrutture, welfare sempre più attento ai bisogni e nuova occupazione”.
… a me viene da ridere !
Chi non ha mai lavorato in vita propria non potrà mai capire quanto risultino fastidiose certe chiacchiere della politica.
Cosimo, anche a me…
Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco
Senatore Germanà, perché non dice che la lega ha bloccato dei finanziamenti per niscemi? Perché non dice che la lega ci considera una regione di mafiosi ? Chi vota la lega nel meridione butta letteralmente la propria appartenenza alla propria regione