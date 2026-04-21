Germanà: “La Lega decisiva per la vittoria del centrodestra a Messina”

Il segretario del partito in Sicilia annuncia la presentazione delle liste giovedì. "Più di 130 candidati alle amministrative"

MESSINA – L’annuncio è del senatore Nino Germanà. “Ci sentiamo pronti per questa competizione elettorale con liste e candidature fortissime che daranno una spinta significativa per la vittoria del centrodestra a Messina. A Messina, in occasione delle amministrative di maggio, la Lega mostra tutta la sua vitalità, correndo per il Comune con due candidati per le presidenze della Quarta e della Sesta Municipalità (rispettivamente Nicola Cucinotta e Salvatore Scandurra, n.d.r.), 32 per il Consiglio comunale, e 100 per i consigli delle 7 municipalità. La Lega di Messina mostra i muscoli e si presenta alla città con un appuntamento aperto al pubblico per la presentazione dei candidati già fissato per il prossimo giovedì 23 aprile, alle ore 11, nel Salone degli Specchi a Palazzo dei Leoni, sede della Città metropolitana”, sottolinea il segretario del partito in Sicilia.

Alle scorse amministrative il fronte del centrodestra era spaccato e la Lega aveva appoggiato Federico Basile. Questa volta il partito del senatore assicura il suo sostegno a Marcello Scurria. “Per la prima volta chiudiamo le liste 20 giorni prima della scadenza ufficiale per la presentazione delle candidature a Palazzo Zanca, questo significa che c’è un partito che gode di ottima salute e che il lavoro di questi anni ha dato i suoi frutti. Nell’incontro di giovedì presenteremo alla cittadinanza nomi e volti che nei prossimi anni rappresenteranno la nostra città. Il forte radicamento territoriale – conclude il senatore Germanà – ci ha permesso di costruire le liste con tanti militanti e personalità della società civile in grado di raccogliere consenso attorno alla Lega. Vogliamo cambiare Messina e spingerla verso un futuro ricco di lavoro, infrastrutture, welfare sempre più attento ai bisogni e nuova occupazione”.

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