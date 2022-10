Germanà: "Ponte sullo Stretto, ora finalmente i fatti con la Lega al governo" - Tempostretto

Il senatore messinese confida nell'incontro immimente del ministro Salvini con i presidenti di Sicilia e Calabria

Il senatore leghista Nino Germanà insiste sul Ponte sullo Stretto. Il parlamentare messinese ribadisce all’Ansa: “Dalle parole ai fatti. La Lega al governo vuol dire concretezza e risposte immediate. L’incontro

imminente del ministro Salvini con i presidenti della Sicilia e della Calabria segna una pietra miliare per il futuro Ponte sullo Stretto”.

Pochi giorni fa il senatore, in un lungo ragionamento, ha argomentato a favore anche dell’aeroporto del Mela. In evidenza la sinergia con governo Meloni e governo regionale Schifani per un’inversione di tendenza.

Salvini: “Presto una parola certa sul Ponte”

Diventerà un tormentone o questa volta ci sarà una svolta su questo tema? Vedremo nei prossimi mesi. Nel frattempo, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Matteo Salvini così si è espresso: in questi giorni: “Ho già fatto la prima riunione operativa con ingegneri ed esperti. C’è già un’ipotesi di costo e di tempistica. Abbiamo a che fare con una società in liquidazione dal 2013 ma un progetto c’è. Conto che nei prossimi mesi, dopo 50 anni di attesa, ci sia una parola certa”.

