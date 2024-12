Gianfranco Gentile nell’organismo di controllo del Cev

Il presidente del Consiglio comunale di Pettineo tra i tre nuovi eletti insieme ai sindaci di Santo Stefano di Quisquina e di Pollina

VERONA – Il Cev, il consorzio con sede a Verona e che conta oltre 1.200 comuni aderenti in tutta Italia, che fornisce servizi in materia di enti locali in materia di appalti e procedure concorsuali, ha eletto il nuovo organismo di controllo analogo. All’assemblea hanno partecipato più di 20 comuni siciliani. I nuovi eletti sono stati Gianfranco Gentile, presidente del Consiglio comunale di Pettineo, e i sindaci di Santo Stefano di Quisquina e di Pollina, Francesco Cacciatore e Pietro Musotto.

Gentile ha dichiarato: “Il Cev è un costante punto di riferimento nella gestione e affidamento delle gare di appalto che i comuni siciliani gli affidano sempre con crescente continuità”.