Giardini Naxos, Cc beccano pusher con la cocaina - Tempostretto

Droga e materiale per lo spaccio addosso e in casa di un 27enne ed un 40enne già noti

MESSINA – Sono ai domiciliari in attesa di comparire davanti al giudice il 27enne ed il 40enne fermati dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambi sono delle vecchie conoscenze delle Forze dell’Ordine per via dei precedenti per droga, anche per questo quando sono stati notati dalla pattuglia della Radiomobile della Compagnia di Taormina sono stati fermati e controllati. Uno di loro era infatti intento a confabulare con un altro soggetto a bordo di un’auto e, alla vista dei militari, ha gettato via un oggetto, recuperato dagli uomini dell’Arma. Dentro c’erano 8 grammi di cocoaina.

Entrambi sono stati quindi fermati e, dopo essere stati perquisiti ed identificati, i Carabinieri hanno controllato anche le abitazioni di entrambi. In casa del 27enne sono stati trovati e sequestrati 3 grammi circa di marijuana e materiale utilizzato, verosimilmente, per il confezionamento dello stupefacente, mentre nell’abitazione del 40enne sono stati trovati e sequestrati 3 grammi di cocaina e oltre 32 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Tutta la sostanza è andata al Ris per gli esami di laboratorio mentre i due spacciatori sono stati arrestati in flagranza di reato.