Giardini Naxos punta al Reimar: il registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari VIDEO - Tempostretto

L'assessore Ivano Cantello: "Utilissimo e strategico strumento per dare vita a una nuova economia del mare"

GIARDINI NAXOS – Dall’assessore allo Sviluppo rurale, agricoltura e pesca, Ivano Cantello, arriva una notizia importante per Giardini e il suo comprensorio: “È a buon punto – annuncia – l’iter per l’iscrizione del Comune di Giardini Naxos al Reimar (il Registro delle identità della pesca mediterranea e dei Borghi marinari). C’è un dialogo aperto – evidenzia Cantello – con l’assessore regionale all’Agricoltura e Pesca, Luca Sammartino. Mi sono interfacciato con lui e i suoi uffici e tutto procede positivamente. Mi è stato, inoltre, comunicato che sono previsti già in bilancio i fondi per i borghi marinari”.



“Il registro, oltre ad avere un’alta rilevanza culturale – spiega ancora l’assessore Cantello insieme alla collega Fulvia Toscano con delega alla Cultura e Turismo – si propone come utilissimo e strategico strumento per dare vita a una nuova economia del mare, attraverso la quale ideare progetti innovativi di sviluppo sostenibile, capaci di generare nuove ed inedite opportunità imprenditoriali, insieme alla salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei borghi marinari e della pesca. In questi termini – ha aggiunto l’assessore Cantello – si apre una nuova stagione per Giardini Naxos, su quel che riguarda la pesca, il sistema portuale, gli aspetti demaniali, lo sviluppo rurale, l’agricoltura, l’enogastronomia ed il turismo”.



Con la nuova programmazione del flag Gal riviera jonica etnea, di cui Giardini fa parte, saranno infine disponibili fondi europei per progetti che, l’amministrazione comunale insieme alle realtà associative, produttive e cooperative di pescatori, potrà proporre al flag e chiedere i relativi finanziamenti”.