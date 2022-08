Giarrusso: "Con Cateno De Luca diversità di vedute sul progetto nazionale" - Tempostretto

L'europarlamentare ha affidato ad un videomessaggio il suo punto di vista sulla rottura con l'ex sindaco di Messina

“In tantissimi avete chiesto cosa fosse successo e sono qui per rispondervi”. L’ex Cinquestelle Dino Giarrusso ha affidato ad un videomessaggio sui social la spiegazione dell’improvvisa rottura con Cateno De Luca e il suo movimento “Sud chiama Nord”, in campo alle prossime elezioni nazionali. “Ci sono state delle diversità dei vedute per quel che riguarda la definizione nazionale del progetto “Sud chiama Nord”, sul modo di affrontare queste elezioni che sono impreviste. Abbiamo dibattuto e su molti temi non siamo d’accordo – ha aggiunto Giarrusso – quindi quando non si va d’accordo è giusto prendersi almeno una pausa di riflessione. Questo non cambia nulla rispetto al mio impegno per la Sicilia, per il Sud e per i cittadini italiani. Ci sono tanti problemi che vanno risolti. Presto vi dirò – ha concluso l’europarlamentare – come continuerà il mio impegno”.