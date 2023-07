Gigi D’Alessio al Roccella Summer Festival il 12 (già sold out) e il 28 agosto - Tempostretto

Gigi D'Alessio riabbraccerà il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi

ROCCELLA JONICA – È già sold out per la data che Gigi D’Alessio terrà il prossimo 12 agosto al Teatro al Castello . Ma c’è una importante novità per i tanti che sono rimasti senza biglietto per la tappa del tour “Dove c’è il sole” al Roccella Summer Festival: per far fronte alle numerose richieste arrivate dopo aver registrato il tutto esaurito per il concerto già in programma, gli organizzatori e l’artista sono riusciti ad inserire una seconda data nel cartellone della fortunata programmazione di musica dal vivo al Teatro al Castello. Gigi D’Alessio tornerà a Roccella Jonica dopo un paio di settimane, il 28 agosto per un secondo concerto di “Dove c’è il sole”.

Anche in questa nuova data Gigi riabbraccerà il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, fino a “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Sul palco D’Alessio sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione). “Dove c’è il sole Tour” è prodotto da GGD e Friends & Partners.

I biglietti per assistere al concerto sono già disponibili in prevendita attraverso i consueti circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria ed Etes.