 Gigi D'Alessio in concerto a Messina, ad aprile 2026 il suo tour arriverà al Palarescifina

Gigi D’Alessio in concerto a Messina, ad aprile 2026 il suo tour arriverà al Palarescifina

Redazione

Gigi D’Alessio in concerto a Messina, ad aprile 2026 il suo tour arriverà al Palarescifina

lunedì 20 Ottobre 2025 - 14:13

Biglietti in vendita da oggi

MESSINA – L’entusiasmo per “Gigi Palasport 2026″, il nuovo tour di Gigi D’Alessio in partenza la prossima primavera, sta facendo registrare il boom di richieste: si aggiunge un’attesissima nuova tappa a Messina e raddoppiano le date di Roma e Bari.
Il cantautore partenopeo tornerà ad incontrare il pubblico della Sicilia nel nuovo appuntamento live che arricchisce il calendario del tour con l’imperdibile tappa che si terrà il 24 aprile al Palarescifina di Messina.

L’evento è organizzato da Puntoeacapo Srl e Friends & Partners in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Messina guidato dal Sindaco Federico Basile. I biglietti per la nuova data a Messina e i raddoppi a Roma e Bari saranno disponibili dalle ore 16 di oggi 20 ottobre su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. 

Gigi D’Alessio sarà inoltre protagonista di una seconda serata al Palazzo dello Sport di Roma, anticipando il debutto al 17 marzo, oltre alla data già annunciata del 18 marzo. Stessa risposta calorosa anche a Bari, dove al Palaflorio si replica con un nuovo concerto il 21 marzo, oltre al live del 20 marzo.

Dopo un’estate trionfale – con il doppio sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli davanti a oltre 100.000 spettatori, il debutto al Circo Massimo di Roma e sette serate indimenticabili a Piazza del Plebiscito – Gigi D’Alessio è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

Il 2026 sarà un anno di musica ed emozioni, con un tour che ripercorre oltre trent’anni di successi, fino all’ultimo singolo già amatissimo, “Un selfie con la vita”, che ha anticipato il nuovo disco la cui uscita è prevista il prossimo novembre. E dopo la tournée nei palazzetti, ancora live per Gigi con ben dieci serate nella cornice unica della Reggia di Caserta, in Piazza Carlo di Borbone.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
De Luca, la Giunta Basile e la tentazione “come vi ho creato vi distruggo”
Voglia di Negramaro a Messina con tre giorni “meravigliosi”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED