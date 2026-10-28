Ginnastica Artistica, l’Unime campione regionale con le Allieve Gold 1

A Rosolini in provincia di Siracusa tante soddisfazioni per le grigio azzurre, si registra anche la qualificazione di Sofia Ainis alla gara nazionale di ripescaggio

MESSINA – Un fine settimana ricco di soddisfazioni per la Ssd UniMe, impegnata il 24 e 25 ottobre 2026 a Rosolini (SR) nelle competizioni regionali di Ginnastica Artistica Femminile della Federazione Ginnastica d’Italia. Tra i risultati più significativi, il titolo regionale conquistato dalla squadra Allieve Gold 1, gli importanti piazzamenti individuali e la qualificazione di Sofia Ainis alla gara nazionale di ripescaggio.

Le universitarie campionesse regionali

Le ginnaste della SSD UniMe sono state protagoniste di un intenso weekend agonistico in occasione della seconda prova dei Campionati Regionali Gold e Silver, distinguendosi per determinazione, preparazione tecnica e spirito di squadra. Grande soddisfazione è arrivata dalla squadra Allieve Gold 1, composta da Sara Urbani, Arianna Maria Ginevra Garito, Anna Oliva, Sara Licata e Alessia Sicari, che ha conquistato il titolo regionale con il punteggio di 187,250 punti. La SSD UniMe è stata l’unica società partecipante in tutta la Sicilia al Campionato Allieve Gold 1, caratterizzato da un programma tecnico particolarmente complesso e rappresentativo del massimo livello agonistico previsto per la categoria Allieve. Pur in assenza di altre squadre concorrenti, il risultato assume un importante significato tecnico e sportivo: dopo diversi infortuni e prolungati periodi lontano dalle pedane di gara, le giovani atlete sono riuscite a tornare alle competizioni dimostrando determinazione, capacità di recupero e spirito di squadra. La soddisfazione non risiede soltanto nel titolo regionale conquistato, ma soprattutto nella capacità delle ginnaste di affrontare e portare a termine un programma tecnico di alto livello nonostante le difficoltà incontrate durante la preparazione.

Altrettanti risultati positivi da Rosolini

Positiva anche la prova della squadra Allieve Gold 3B, composta da Eleonora Donato, Aurora Strano, Eleonora Viscuso, Gioia Colosi, Silvia D’Arrigo ed Emma Galletta, che ha concluso la competizione al quinto posto regionale con 175,750 punti. Per le giovani ginnaste si è trattato della prima esperienza nel campionato Gold, il livello agonistico più elevato previsto per la categoria Allieve. Un debutto impegnativo, affrontato con determinazione nonostante alcune assenze per motivi di salute, che rappresenta un importante punto di partenza per il gruppo, capace di evidenziare buone potenzialità e ampi margini di crescita tecnica.

Ottimi risultati anche nel Campionato Individuale Gold Junior e Senior. Nella categoria Junior 1, Angela Bruschetta ha conquistato il primo posto regionale con 37,800 punti. Particolarmente significativa la prestazione di Sofia Ainis, che nella categoria Senior 1 ha ottenuto il terzo posto regionale con 41,650 punti, centrando anche la qualificazione alla gara nazionale di ripescaggio nella specialità del corpo libero, in programma dal 6 all’8 novembre 2026 a Treviolo, in provincia di Bergamo. Un traguardo importante che consentirà alla ginnasta della SSD UniMe di confrontarsi in ambito nazionale, rappresentando la società universitaria in una competizione di elevato valore tecnico.

Soddisfazioni anche dal settore Silver. Nel Campionato Individuale Silver LE Base, categoria Junior 2, Lisa Licata si è aggiudicata il primo posto regionale con 38,750 punti, confermando il buon lavoro di preparazione svolto dalla società anche in questo ambito. Nel Campionato Individuale Silver LE3 Base, categoria Junior 1, Viola D’Arrigo ha concluso la seconda prova al quarto posto con 30,050 punti, classificandosi sesta nella graduatoria regionale finale: una prestazione positiva, che rappresenta un’ulteriore esperienza di crescita nel suo percorso agonistico.

Lo staff e i prossimo appuntamenti

Durante le competizioni, le ginnaste della SSD UniMe sono state accompagnate dal Tecnico Federale Gina Berescu, coordinatrice del settore Ginnastica Artistica e Ritmica. I risultati ottenuti sono il frutto di un lavoro costante di preparazione, programmazione e collaborazione. Un sentito ringraziamento va a tutto lo staff tecnico del settore Ginnastica della SSD UniMe, che quotidianamente, con professionalità, dedizione e passione, contribuisce alla crescita tecnica delle ginnaste e allo sviluppo dell’intero settore, accompagnando le atlete nelle diverse fasi del loro percorso formativo e agonistico. Fondamentale anche il sostegno delle famiglie, che condividono con entusiasmo l’impegno e i sacrifici richiesti dall’attività sportiva.

Il calendario dei prossimi mesi si preannuncia particolarmente intenso per la SSD UniMe, impegnata non soltanto sul piano sportivo, ma anche su quello organizzativo. Il 20 e 21 novembre 2026, la Cittadella Sportiva Universitaria di Messina, presso il PalaGym, ospiterà le competizioni regionali Silver di Ginnastica Artistica Femminile. Un appuntamento importante che vedrà la SSD UniMe impegnata anche nell’organizzazione della manifestazione, confermando il proprio ruolo attivo nella promozione e nello sviluppo della ginnastica sul territorio.

L’attenzione sarà inoltre rivolta ai prossimi Campionati Regionali e Nazionali di Ginnastica Ritmica, con l’importante appuntamento della Finale Nazionale Ginnastica in Festa – Winter Edition, in programma a Rimini dal 4 all’8 dicembre 2026. Non mancheranno gli impegni nel settore del Trampolino Elastico, con la partecipazione al Campionato Nazionale a Squadre in programma a Treviso.

Un calendario ricco di appuntamenti che testimonia l’attività della SSD UniMe nelle diverse discipline della ginnastica e l’impegno della società nella valorizzazione del movimento ginnico, dalla formazione di base fino all’agonismo nazionale. I risultati ottenuti a Rosolini e i prossimi traguardi in calendario confermano il valore del progetto sportivo portato avanti dalla società universitaria, capace di coniugare formazione, crescita tecnica, attività agonistica e organizzazione di manifestazioni sportive. La SSD UniMe prosegue così il proprio percorso con l’obiettivo di offrire alle giovani atlete e agli atleti opportunità di crescita e confronto, valorizzando il lavoro dei tecnici e promuovendo una cultura sportiva fondata su impegno, collaborazione e passione.