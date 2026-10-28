 Tir in panne, autostrada A 18 bloccata tra Messina e Roccalumera in entrambe le direzioni

Tir in panne, autostrada A 18 bloccata tra Messina e Roccalumera in entrambe le direzioni

Redazione

Tir in panne, autostrada A 18 bloccata tra Messina e Roccalumera in entrambe le direzioni

mercoledì 28 Ottobre 2026 - 09:56

Il mezzo pesante ha avuto un problema proprio nel punto in cui è presente un doppio senso di marcia

La circolazione lungo l’autostrada Messina-Catania è completamente paralizzata a causa di un tir in panne rimasto bloccato all’interno del tratto a doppio senso di circolazione compreso tra gli svincoli di Roccalumera e Messina Sud-Tremestieri, all’altezza di Giampilieri.

L’episodio sta provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità: trovandosi il mezzo pesante in un tratto a viabilità ridotta e condivisa per i due sensi di marcia, il blocco del veicolo impedisce il regolare transito dei flussi veicolari in entrambe le direzioni. Le foto pubblicate dagli utenti sui social testimoniano chilometri di coda immobile, con auto, van e pullman incolonnati a passo d’uomo. Sul posto la Polizia stradale è presente per presidiare la tratta e cercare di regolare il traffico congestionato.

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