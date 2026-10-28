Messina. Donatori di sangue e tessuti: via libera alla graduatoria per gli sconti Tari

Sbloccati i contributi sui tributi locali per chi garantisce un gesto di solidarietà

Quattrocentotrentasei storie di altruismo civico che trovano un riscontro concreto nelle tasche dei contribuenti. È questo il verdetto numerico scolpito nella determina firmata dal dirigente del Servizio Politiche Sociali del Comune di Messina, Salvatore De Francesco, che chiude l’istruttoria sulle agevolazioni della tassa sui rifiuti riservata ai donatori di sangue, midollo osseo e cellule staminali. Un riconoscimento economico che premia chi, con la propria costanza negli ospedali e nei centri di raccolta, sostiene quotidianamente il sistema sanitario cittadino.

L’iter e i numeri del bando tra idoneità e rigetti

La macchina amministrativa ha dovuto passare al vaglio un volume considerevole di istanze prima di arrivare alla stesura definitiva degli elenchi ufficiali. Su un totale di 777 richieste arrivate entro i termini fissati al 30 giugno, l’esame congiunto con il Dipartimento Servizi Tributari ha portato all’approvazione di 436 beneficiari utili per l’accesso al beneficio tributario.

Dall’altra parte della figurano 341 istanze respinte a causa di irregolarità nei versamenti dei tributi locali, della mancanza dei requisiti essenziali legati alla regolarità delle donazioni o della residenza, oppure per la presentazione oltre i termini di legge. A completare il quadro delle esclusioni figurano anche un’esclusione preliminare e dieci posizioni segnalate come domande duplicate.

Copertura finanziaria e prospettive per i beneficiari

L’intervento economico poggia su una rimodulazione contabile all’interno del bilancio di previsione comunale. Sulla scorta dei criteri definiti dalla giunta Basile, a fronte di una dotazione complessiva di 700mila euro destinata alle agevolazioni Tari sul capitolo di spesa dedicato, 550mila euro erano stati inizialmente prenotati per la cittadinanza in condizioni di disabilità e disagio economico.

La capienza residua di 150mila euro viene ora interamente assorbita da questo provvedimento per garantire lo sgravio ai donatori virtuosi, con la trasmissione immediata degli atti agli uffici tributari per l’effettiva erogazione materiale dello sconto.