Giochi di luce per Forte Gonzaga, ecco come sarà illuminato

Messina. Ad annunciarlo l'assessore Caminiti: "Aggiudicati i lavori"

MESSINA – “Il Forte Gonzaga di Messina si accenderà con una nuova luce”. Ad annunciarlo è l’assessore Francesco Caminiti: “Sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione di un impianto di illuminazione artistica a led, che metterà in risalto uno dei simboli della città”. Il progetto, redatto dall’ingegnere Salvatore Saglimbeni, è stato assegnato all’impresa A.g.l. Tecnologie di Germanotta e C. E prevede un tempo di realizzazione degli interventi di 45 giorni. I lavori saranno consegnati nei prossimi giorni.

“31 proiettori Led illumineranno i bastioni con giochi di luce unici”

Sottolinea l’assessore: “Un progetto ambizioso, finanziato dalla Regione siciliana nell’ambito del programma regionale dei Castelli di Sicilia, che unisce passato e presente valorizzando il nostro patrimonio storico, artistico e culturale. 31 proiettori Led Rgbw illumineranno i bastioni del forte, creando giochi di luce unici attraverso un impianto artistico progettato in ottica di sostenibilità ambientale e basso consumo energetico”.

Forte Gonzaga in fase di restauro

Per il restauro di Forte Gonzaga, invece, i lavori sono stati consegnati a dicembre 2023, con durata prevista un anno e mezzo e dunque fine a luglio 2025. Si tratta di un primo stracio, da 2 milioni e mezzo, su un finanziamento di 4 milioni e mezzo, ma utile a restituire al pubblico una prima parte dello storico castello.

Si sta provvedendo pure alla rimozione della copertura in eternit del fabbricato “D”, da demolire vicino all’ingresso principale. Poi si passerà al consolidamento dello sperone, l’operazione più importante dal punto di vista strutturale.

