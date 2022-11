Giochi rotti e bestemmie: il caso della villetta di San Licandro - Tempostretto

Anche sul Viale Regina Elena i vandali hanno fatto visita a un'area per bambini

MESSINA – Anche sul Viale Regina Elena c’è una villetta, un’area giochi dedicata ai bambini, piccola e di recente costruzione, immediatamente colpita dall’azione di quei cittadini che continuano a vandalizzare gli spazi comuni. Dopo il caso di piazza Palmara, ecco che anche dall’altra parte di Messina, a San Licandro, di fronte a un noto bar dell’area, i vandali hanno colpito.

Sui giochi scritta anche una bestemmia

Un lettore, residente nella zona, ci segnala come il piccolo parco sia già stato vandalizzato con decine di scritte a terra, fatte con gessi e pennarelli. Ma la situazione si è aggravata in seguito, con uno dei giochi praticamente divelto da terra e lasciato abbandonato, con buona pace dei bambini che ogni pomeriggio, con genitori o nonni, lo utilizzavano. E come se non bastasse, a corredo dell’operazione c’è una bestemmia, incisa sul legno del gioco stesso. Anche in questo caso non ci sono parole per commentare la vicenda.