Giochi senza Quartiere, via alla quarta edizione: il programma

Coinvolte tutte e sei le municipalità. Si parte lunedì 20 ottobre. Le finali sabato 1 novembre

MESSINA – Una quarta edizione ricca di novità, quella di Giochi senza Quartiere ormai alle porte. Dopo la presentazione della scorsa settimana si è parlato dell’iniziativa anche in quinta commissione, presieduta da Raimondo Mortelliti. L’evento si terrà dal 20 ottobre in poi, con finali a Villa Dante l’1 novembre. La scorsa edizione è stata vinta dalla II Municipalità.

L’assessora Cannata ha ricordato che si tratta della “quarta edizione. Siamo partiti con una giornata nel 2022 per creare un momento di Comunità attraverso lo svago, lo sport. Ricordo a tutti che abbiamo iniziato a Villa Dante e poi abbiamo usato via via sempre più luoghi sul territorio. Unirsi è fondamentale e andare nei villaggi, nei quartieri e nelle zone periferiche è fondamentale. Anche così si intercettano le esigenze dei giovani”.

Il torneo di calcio a 5

Tra i momenti più attesi ci sarà il torneo di calcio a 5 tra le sei circoscrizioni, che si svolgerà interamente a Villa Dante. Sarà diviso in due fasi. La prima con due gironi da tre formazioni, composte da 10 calciatori ciascuno, tra uomini e donne delle istituzioni, giovani degli oratori e dei cag, atleti con disabilità e stranieri. Si inizierà il 30 ottobre alle 18. Poi le vincenti dei gironi disputeranno la finale l’1 novembre alle 10.30. Alle 10, invece, la finale terzo-quarto posto.

Calendario delle attività

I “Giochi senza Quartiere 2025” si svolgeranno in due fasi: una fase di qualificazione, ospitata nei vari quartieri cittadini, e una fase finale presso Villa Dante.

Fase di qualificazione è in programma dal 20 al 29 ottobre 2025; i giochi animeranno le Municipalità cittadine con appuntamenti pomeridiani dalle ore 16.00 alle 19.00, secondo il seguente calendario:

Lunedì 20 ottobre – III Municipalità: Piazza Bisconte

Mercoledì 22 ottobre – V Municipalità: Oratorio San Matteo

Venerdì 24 ottobre – IV Municipalità: Piazza Casa Pia

Lunedì 27 ottobre – I Municipalità: I.C. Santa Margherita “Simone Neri” plesso Giampilieri Superiore

Martedì 28 ottobre – VI Municipalità: I.C.“Evemero da Messina”

Mercoledì 29 ottobre – II Municipalità: Piazza Felice Bartolotta – Santa Lucia sopra Contesse

In ciascuna tappa, le squadre dei quartieri si confronteranno in una serie di prove fisiche e creative, studiate per stimolare agilità, strategia, cooperazione e spirito di squadra.

Le attività previste comprendono:

Lotta dei Titani – prova di forza e resistenza; Dama – strategia e concentrazione; Calcio Balilla – gioco di squadra e riflessi; Sacco Matto – corsa a ostacoli in sacco; Legami di Gara – coordinazione e collaborazione; Tiki Limbo – equilibrio e flessibilità; Urban Race – percorso urbano a tappe; Anelli Xtreme – precisione e coordinazione; Colpiscilo! – mira e rapidità; Flagon – gioco di squadra a tempo.

Tutte le prove coinvolgeranno bambini, ragazzi e giovani adulti dagli 8 ai 35 anni, suddivisi in tre fasce d’età: Fascia I: 8-12 anni; Fascia II: 13-17 anni; Fascia III: 18-35 anni.

Fase finale

La fase conclusiva dei “Giochi senza Quartiere 2025” si terrà sabato 1 novembre, dalle ore 9.30 alle 12.30, presso Villa Dante.

Le squadre vincitrici delle qualificazioni municipali si sfideranno in un’appassionante finale cittadina che includerà, oltre alle prove precedenti, giochi speciali ad alto coinvolgimento: Calcio Balilla Umano – un grande campo di gioco in cui i partecipanti si muovono come le stecche di un calcetto umano; Percorso del Gladiatore – gara ad ostacoli con corde, salti e prove di resistenza; Orienteering – percorso a tappe con mappa e punti di controllo da raggiungere nel minor tempo possibile.

La giornata conclusiva a Villa Dante rappresenterà il momento culminante di questo percorso ludico-educativo e di cittadinanza attiva, celebrando i valori di collaborazione, sportività e socialità che animano i Giochi senza Quartiere.

Per informazioni sulle iscrizioni – che possono essere effettuate anche in loco – sul programma completo e sui regolamenti delle fasi di qualificazione e finale dei Giochi senza Quartiere 2025, è possibile consultare questo link