Gioia Tauro. 28enne evade dai domiciliari, arrestato dagli agenti della Polizia di Stato

Gli agenti di Polizia hanno individuato ed arrestato il soggetto nei pressi di un hotel di Rosarno

GIOIA TAURO – Un 28enne è stato tratto in arresto dagli agenti della Polizia di Stato, dopo che era evaso dal regime di detenzione domiciliare, al quale era stato sottoposto per il reato di maltrattamenti perpetrati a danno dell’ex compagna. L’assenza dell’uomo dalla propria abitazione a partire dalla sera del 29 settembre scorso, alla luce delle gravi condotte violente e persecutorie poste in essere ai danni

dell’ex compagna, ha indotto i poliziotti a temere per l’incolumità della donna, che in passato era stata vittima anche di gravi minacce. Un’intensa e tempestiva attività investigativa ha permesso di individuare il soggetto nei pressi di un hotel di Rosarno e di arrestarlo.