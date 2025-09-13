 Gioia Tauro. Arrestato un 42enne per evasione e dichiarazione di false generalità

Gioia Tauro. Arrestato un 42enne per evasione e dichiarazione di false generalità

sabato 13 Settembre 2025 - 15:11

L’autista dell’autocarro, era attualmente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, alla quale si era arbitrariamente sottratto

GIOIA TAURO – La Polizia di Stato ha eseguito l’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario di Lamezia Terme nei confronti di un 42enne lametino, ritenuto responsabile dei delitti di evasione e sostituzione di persona.

In particolare, nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto nella serata del 29 agosto scorso, i poliziotti del Commissariato di Gioia Tauro hanno notato dei soggetti sospetti alla guida di un autocarro, in una zona poco illuminata e ad alta densità criminale.

Dopo aver effettuato un controllo, sia personale che veicolare, è emerso che l’autista dell’autocarro, che in un primo momento aveva cercato di confondere gli Agenti dichiarando delle false generalità, era attualmente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, alla quale si era arbitrariamente
sottratto.

L’uomo, nella circostanza, era stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’evasione dagli arresti domiciliari ed il rilascio di false dichiarazioni, con una contestuale richiesta di aggravamento della misura restrittiva. Al termine delle formalità di rito, il 42enne è stato condotto presso la casa circondariale di Palmi per l’espiazione della pena residua.

