Gioia Tauro. Disincagliata la nave portacontainer Msc “Eliane” - Tempostretto

L'imponente nave, battente bandiera panamense, ieri si era incagliata nel Porto di Gioia Tauro, presso il molo di uscita dello scalo

GIOIA TAURO – La Msc “Eliane”, nave portacontainer sta raggiungendo l’attracco della banchina est del porto di Gioia Tauro, dopo che per l’intera notte appena trascorsa, cinque rimorchiatori hanno lavorato per poi alla fine rimuovere l’imponente bastimento che ieri si era incagliato, presso il molo di uscita dello scalo. La nave, battente bandiera panamense, lunga 340 metri per 100 mila tonnellate di cabotaggio, prima di riprendere la navigazione con rotta Malta sarà sottoposta ad una serie di controlli, mentre in mattinata ritornerà operativo il Porto di Gioia Tauro.

