Gioia Tauro. Evade dai domiciliari, arrestato dalla Polizia di Stato

Per l'uomo, arrestato in flagranza di reato per il reato di evasione, è stata disposta la custodia in carcere
GIOIA TAURO – La Polizia di Stato ha arrestato per evasione un uomo sottoposto a detenzione
domiciliare. L’intervento è stato eseguito dalla Squadra delle Volanti del Commissariato di
Gioia Tauro che, nell’espletare i controlli ai soggetti sottoposti alle misure restrittive della libertà
personale in regime di custodia domiciliare, ha constatato l’assenza dell’uomo presso il proprio
domicilio.
Attivate le ricerche, la pattuglia ha sorpreso l’uomo lungo un viale, mentre stava facendo rientro in
abitazione unitamente ad altri familiari. Lo stesso è stato arrestato in flagranza di reato per il reato di evasione e, nella giornata successiva, l’Autorità Giudiziaria ne ha disposto la custodia in carcere.