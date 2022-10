Gioiosa Jonica. Grave incidente tra due auto ed una moto. Muore giovane centauro - Tempostretto

L'impatto mortale si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla strada provinciale che da Marina di Gioiosa conduce a Gioiosa Superiore

GiOIOSA IONICA – Un giovane mentre era alla guida della sua moto è rimasto vittima in seguito ad un violento impatto che ha coinvolto anche due auto. Il gravissimo incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla strada provinciale che da Marina di Gioiosa conduce a Gioiosa Superiore. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno è stata immediatamente allertata e fatta intervenire per soccorrere il motociclista coinvolto, ma, purtroppo, a causa dei gravi traumi riportati nello scontro per lui non c’è stato nulla da fare. I soccorritori sono in attesa dell’arrivo del magistrato di turno, per poter procedere agli adempimenti di competenza.