Giornata internazionale studenti 2026, a UniMe culture e storie dal mondo

Organizzato dal Dipartimento di Economia, l'evento è stato concepito per favorire il dialogo tra le differenti comunità studentesche internazionali che popolano l’Ateneo

MESSINA – Si è svolto nel Cortile del Rettorato l’International Students’ Day dedicato alla valorizzazione della diversità culturale. L’evento, intitolato “A journey through cultures, stories and traditions of our international students” ed organizzato dal Dipartimento di Economia, è stato concepito per favorire il dialogo tra le differenti comunità studentesche internazionali che popolano l’Ateneo.

La manifestazione è stata inaugurata dal Direttore del Dipartimento di Economia, prof. Gustavo Barresi, del Delegato all’Internazionalizzazione del Dipartimento di Economia, prof. Carmelo Marisca, dalla Rappresentante degli Studenti del Dipartimento, Nour Harzallah e dall’UniMe Ambassador, Dashzeveg Tsedayush. Hanno preso parte all’evento anche la Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, il Prorettore vicario, prof. Giuseppe Giordano, e il Direttore generale, dott. Pietro Nuccio.

“Sono felice – ha detto la Rettrice – di vedere tanti ragazzi di diverse nazionalità condividere gli spazi del Cortile, animandoli con i loro colori, la loro allegria e la loro energia. Eventi come questo sono il simbolo dell’Università che amiamo”.

“Desidero ringraziare – ha commentato il prof. Barresi – tutti coloro i quali hanno aderito a questa manifestazione e l’hanno resa possibile, in particolare gli studenti internazionali. Ciascuno di loro è un componente importante della nostra Università; il 40% degli studenti del Dipartimento di Economia sono internazionali ed è bello che molti di loro quest’oggi possano condividere le proprie tradizioni in un clima di festa. Il Dipartimento negli ultimi anni ha cambiato pelle e, come dimostrato dalle statistiche di alcuni ranking, ha fatto del settore internazionale un punto di forza”.

L’International Students’ Day ha offerto una vetrina globale alle ricchezze storiche, culturali e identitarie dei diversi Paesi di provenienza degli iscritti ad UniMe che hanno animato la giornata con performance artistiche, danze tradizionali e momenti musicali. Nel Cortile sono, inoltre, stati allestiti stand espositivi dedicati alla gastronomia tipica, l’artigianato locale e gli elementi più caratteristici delle rispettive culture native.

Numerose le nazioni rappresentate insieme all’Italia: Armenia, Etiopia, Georgia, India, Brasile, Myanmar, Mongolia, Algeria, Mozambico, Ucraina, Kirghizistan, Pakistan, Kazakistan.

L’iniziativa, a cui hanno partecipato delegazioni di diversi Istituti scolastici cittadini e del territorio, testimonia, inoltre, l’impegno concreto di UniMe finalizzato all’inclusione ed alla partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria. Una strategia che si riflette anche in un’ampia e qualificata offerta formativa dal respiro globale capace di attrarre giovani di diverse nazionalità e di alimentare una comunità accademica aperta e senza confini. ‎