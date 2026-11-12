Sciame sismico alle Eolie, ieri 18 scosse

La sequenza a nord ovest delle Eolie torna a intensificarsi

L’attività sismica nel settore marino a nord-ovest dell’isola di Alicudi ha registrato un netto incremento nel corso della giornata dell’11 novembre. Nel solo tratto del Tirreno Meridionale la Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha localizzato 18 scosse, segnando un chiaro cambio di ritmo rispetto alla giornata di martedì 10, quando si era verificato un unico evento di magnitudo 2.0. L’evento di maggiore intensità della giornata è stato registrato alle ore 6:12 con magnitudo ML 4.1 e ipocentro a 8 chilometri di profondità, dando il via a una sequenza proseguita con continuità fino alla serata.

La mappa dei tremori e le magnitudo rilevate

Nel corso delle ore si sono susseguite diverse repliche di magnitudo compresa tra 2.0 e 3.3. Tra gli eventi più rilevanti rilevati dai sismografi, la scossa delle 12:01 di magnitudo 3.3, localizzata a una profondità di 33 chilometri, seguita da due distinti tremori di magnitudo 2.9 registrati rispettivamente alle 12:13 e alle 14:35, entrambi a 10 chilometri di profondità. La sequenza ha fatto segnare anche una scossa di magnitudo 2.8 alle 14:09 a 6 chilometri di profondità e un evento di magnitudo 2.6 alle 6:41. Le rimanenti scosse della giornata si sono mantenute su valori compresi tra magnitudo 2.0 e 2.5, risultando per la gran parte non avvertite sulla terraferma.

Il quadro della sequenza tirrenica

L’incremento dei tremori registrato l’11 novembre si inserisce nel quadro dello sciame sismico attivo dal 20 ottobre scorso nello specchio di mare delle Eolie. La struttura di faglie sottomarine coinvolta aveva toccato la punta massima il 23 ottobre con il terremoto di magnitudo Mw 5.5, avvertito in ampie aree di Sicilia e Calabria. L’andamento della giornata di ieri conferma la prosecuzione del costante rilascio di energia da parte del distretto sismico tirrenico.