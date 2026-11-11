A20. Riaperto il tratto Rometta – Villafranca, ecco come si viaggia

Per alcuni giorni ancora a una sola corsia ma si evita l'uscita dall'autostrada

Messina – E’ stata ripristinata alle 17 la circolazione lungo l’autostrada A20 Messina – Palermo nel segmento compreso tra gli svincoli di Rometta e Villafranca Tirrena, la cui chiusura nei giorni scorsi aveva causato pesanti rallentamenti alla viabilità locale. Lo annuncia il Consorzio autostrade, spiegando che sul tratto, circa due chilometri e mezzo prima del casello, il transito sarà consentito sulla sola corsia di sorpasso e con limite a 60 km/orari. Rimandata ai prossimi giorni l’apertura completa della intera carreggiata direzione Messina.

Come si viaggerà sul viadotto Fiorentino

In corrispondenza del Viadotto Fiorentino, per consentire la maturazione del calcestruzzo e il completamento delle lavorazioni di finitura in piena sicurezza, il transito sarà regolato con le seguenti modalità, spiega il Consorzio: Parzializzazione della carreggiata in direzione Messina tra il km 21+700 e il km 21+500, sia in orario diurno che notturno, con chiusura della corsia di emergenza e della corsia di marcia (transito consentito sulla corsia di sorpasso) fino a cessate esigenze; limite massimo di velocità fissato a 60 km/h lungo il tratto interessato dal cantiere, divieto di sorpasso per tutti i veicoli nell’area di cantiere.

La fine dell’uscita obbligatoria e della paralisi sulla statale

Con la riapertura del tracciato si conclude la fase critica che imponeva l’uscita forzata a Rometta per i veicoli diretti verso il capoluogo peloritano. Nei giorni passati, la deviazione del flusso autostradale aveva sovraccaricato la Strada Statale 113, determinando lunghi incolonnamenti e disagi continui nelle ore di punta nei centri abitati del litorale tirrenico. La decisione è arrivata al termine delle ultime verifiche tecniche condotte sul posto dal personale del Consorzio Autostrade Siciliane.

Transito provvisorio su una sola corsia

La ripresa del traffico non sarà immediata a pieno regime. Per un tratto di circa un chilometro, la circolazione avverrà appunto con una parzializzazione della carreggiata, canalizzando i veicoli esclusivamente sulla corsia di sorpasso per consentire il completamento definitivo delle opere di messa in sicurezza.

Il ripristino completo entro pochi giorni

Stando alle previsioni del Cas, il restringimento temporaneo resterà attivo soltanto per il tempo strettamente necessario a ultimare gli ultimi dettagli tecnici. Salvo imprevisti, la piena fruibilità di tutte le corsie della carreggiata è pianificata entro l’arco di qualche giorno, restituendo la totale fluidità allo scorrimento dei mezzi.

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