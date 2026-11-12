Videoconferenze con la Cina e polemica sulle imprese messinesi, “percorso aperto a tutti”

Il Gruppo consiliare "Scurria Sindaco" chiede chiarezza sui criteri di selezione delle aziende. L'Amministrazione chiarisce le modalità di coinvolgimento

Un primo ciclo di incontri tra il tessuto produttivo locale e rappresentanti del mondo economico cinese. Così Messina apre ai mercati orientali. Il sindaco Federico Basile ha sottolineato il lavoro di regia svolto dall’assessore alle Attività Produttive, Massimo Finocchiaro, con la partecipazione della vicesindaca Laura Castelli e del presidente del Conservatorio Corelli, Egidio Bernava.

“Oggi abbiamo compiuto un altro passo nel percorso di collaborazione costruito in questi mesi”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come l’iniziativa rappresenti “il seguito concreto del percorso avviato: il Comune apre canali e crea le condizioni per il confronto; saranno poi le imprese, con le proprie competenze e le proprie eccellenze, a svilupparne le opportunità”. L’obiettivo ribadito da Basile è quello di “accompagnare il nostro sistema produttivo verso nuovi interlocutori e nuovi mercati, favorendo contatti e possibili collaborazioni”.

L’affondo dell’opposizione: “Servono criteri chiari e trasparenza”

L’iniziativa ha innescato una dura reazione politica in Consiglio comunale: il Gruppo “Scurria Sindaco” ha infatti depositato un’interrogazione a risposta immediata per fare luce sul coinvolgimento di cinque note realtà imprenditoriali cittadine: Arancino dello Stretto/Gruppo Franza, Panyllo/famiglia Ferro, Citrofood, Misitano e Stracuzzi, Simone Gatto.

I tre consiglieri chiedono di chiarire chi abbia individuato tali aziende e sulla base di quali parametri si sia proceduto, richiamando i principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza. Domandano inoltre se esista una documentazione istruttoria o se sia stato pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse per il territorio.

“Non siamo contrari alle opportunità, siamo contrari a qualsiasi opacità nella loro assegnazione”, ha sottolineato il Gruppo “Scurria Sindaco”, sollecitando garanzie di pari accesso per le future occasioni di confronto con partner esteri.

La replica di Finocchiaro: “Nessuna scelta discrezionale, l’invito era pubblico”

Immediata la replica dell’assessore alle Attività Produttive, Massimo Finocchiaro, che ha risposto alle contestazioni ricostruendo i passaggi dell’iniziativa e respingendo l’ipotesi di corsie preferenziali.

“Nessuna selezione preventiva, ma un’iniziativa pubblica per favorire l’incontro tra domanda e offerta e costruire nuove relazioni commerciali”, ha precisato Finocchiaro, spiegando come il tramite sia stato l’imprenditore Antonio Wang, il quale “frequenta Messina da circa tre anni e, nel tempo, ha costruito una propria rete di relazioni personali e professionali sul territorio. Il ruolo dell’Amministrazione, sin dall’inizio, è stato quello di agevolare questi contatti”.

L’assessore ha ricordato che l’impostazione era stata presentata in conferenza stampa a Palazzo Zanca il 22 ottobre scorso alla presenza delle associazioni datoriali e del presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina. “In quella stessa occasione avevamo annunciato la volontà di visitare, subito dopo l’incontro, alcuni laboratori individuati direttamente da Wang. Proprio a margine della conferenza stampa alcuni imprenditori hanno manifestato spontaneamente il proprio interesse, consegnando direttamente a Wang i rispettivi biglietti da visita”.

“La videoconferenza dei giorni scorsi rappresenta soltanto il primo appuntamento di un percorso che intendiamo sviluppare e ampliare progressivamente”, ha concluso Finocchiaro. “L’Amministrazione comunale non seleziona le imprese, ma lavora per creare le condizioni affinché ciascuna azienda possa entrare in contatto con nuove opportunità di mercato”.