Questura di Messina. Bertino nuovo dirigente dell’Ufficio tecnico logistico

Sostituisce Puliafito, trasferito a Reggio Calabria

Si è insediato, quale dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale in seno alla Questura di Messina, il direttore tecnico capo fisico merceologo Alessio Bertino.

Bertino, laureatosi all’Università degli Studi di Messina in Ingegneria dei Materiali e nei ruoli della Polizia di Stato dal 2016, dopo aver frequentato il corso di formazione per funzionari tecnici della Polizia di Stato, è stato assegnato al Centro Raccolta Regionale Veca di Reggio Calabria dove ha ricoperto i ruoli di Rup – Responsabile Unico del Procedimento – Dec – Direttore Esecutivo del Contratto, nonché di membro della Commissione di Collaudo, nell’ambito delle procedure connesse ai contratti di fornitura nei settori armamento, equipaggiamento e vestiario.

Inizia il suo percorso lavorativo a Messina sostituendo il direttore tecnico superiore Salvatore Puliafito, trasferito, a sua volta, a Reggio Calabria con le stesse mansioni precedentemente ricoperte da Bertino.