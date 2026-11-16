Messina. Palazzo Zanca sulla pista ciclabile delle polemiche: “Non è conforme al progetto”

Il Municipio chiede lumi al progettista e passa la patata bollente alla ditta che ha lavorato in via Cesare Battisti

Messina – C’è una perizia di variante del 2025 sulla pista ciclabile. E l’attraversamento orizzontale di via Cesare Battisti, la striscia rossa tra largo Avignone e via Geraci che ha scatenato le polemiche, non è conforme a quella perizia, che aveva rivisto l’originaria previsione e indicato l’attraversamento per i ciclisti a circa un paio di metri più avanti rispetto a largo Avignone, in corrispondenza con le strisce pedonali già esistenti.

La pista della discordia, cosa non va

Lo spiega Palazzo Zanca che, dopo le polemiche scatenate dalla striscia rosso viva che in diagonale taglia la via Cesare Battisti, attraverso un “piallamento” della barriera tra le due corsie di marcia, ha verificato gli incartamenti accorgendosi che, così com’è stata realizzata, la pista rossa non risponde alla previsione del Municipio. Il “retroscena” emerge dalla richiesta di chiarimenti che il Rup ha inviato al direttore dei lavori, l’ingegnere Antonio Rizzo, chiedendogli di relazionare su quel che è accaduto e indicando a supporto la perizia di variante datata fine novembre 2025.

Come cambierà il tracciato ciclabile

L’intenzione è quindi cancellare la deviazione dentro largo Avignone, che in molti hanno segnalato sui social essere troppo pericolosa, lasciare la pista sul marciapiede di via Cesare Battisti realizzando il tracciato ciclopedonale bianco e grigio anche in quel punto. Infine sarà ripristinato lo zoccoletto spartitraffico.

Il precedente in via del Vespro

Il Municipio aggiusta il tiro un’altra volta sulle ciclabili, quindi, come era accaduto un anno fa a proposito del tratto di pista ciclabile di via del Vespro, che aveva sollevato un analogo vespaio ed era stata rivista con una apposita perizia di variante. Esitata nello stesso periodo di quella ora citata nella nota di Palazzo Zanca.

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