Femminicidio Zinnanti. Fu premeditato, Bonfiglio convocato dal giudice

C'è la data dell'udienza preliminare, le accuse per il camionista al vaglio la vigilia di Natale

Messina – Nessun dubbio: Santino Bonfiglio è colpevole dei reati più gravi legati alla morte di Daniela Zinnanti: femminicidio, porto abusivo di oggetti atti a offendere e violazione dei domiciliari. Un femminicidio aggravato dai futili motivi, la crudeltà e la premeditazione. La Procura di Messina non ha dubbi e alla fine degli accertamenti ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex camionista che lo scorso 9 marzo è uscito di casa dove era ai domiciliari, ha fatto irruzione in casa di Daniela, l’ha “scannata”, lasciandola agonizzante, è tornato a casa e si è sdraiato sul divano a guardare la tv fino a quando la Polizia non ha bussato alla porta per ammanettarlo.

Bonfiglio verso il processo, quali sono le accuse

Le PM titolari del caso Roberta La Speme e Alice Parialò hanno chiesto formalmente che il 67enne venga processato. Il vaglio preliminare delle accuse si aprirà il prossimo 22 dicembre e ad occuparsene sarà la Giudice Marialuisa Gullino. Le accuse contestate a Bonfiglio, rinchiuso in carcere a Caltagirone, non gli consentono di accedere a riti alternativi. I suoi difensori, gli avvocati Antonio Giacobello e Oleg Traclò, sono quindi ora a lavoro per preparare la linea difensiva da tenere davanti al giudice.

La feroce aggressione e l’agonia di Daniela

Bonfiglio, dileguatosi subito dopo il delitto, quando gli agenti lo hanno individuato e raggiunto ha sostanzialmente confessato il femminicidio. Il medico legale, dopo aver eseguito l’autopsia sul corpo di Daniela, ha descritto la brutale aggressione della donna, la sua tremenda agonia, sotto le mani dell’uomo che aveva già denunciato, ipotizzando che la donna sia morta poco dopo, non potendo sopravvivere a lungo alla violenza dell’omicida.

Il braccialetto elettronico che non c’era. Daniela poteva salvarsi?

Bonfiglio quel giorno avrebbe dovuto essere ai domiciliari con il braccialetto elettronico che avvisa le forze dell’ordine e la vittima, nel caso di eccessiva vicinanza a quest’ultima. Ma il dispositivo non era ancora disponibile ed è stato consegnato alla Questura di Messina qualche giorno dopo il femminicidio. Daniela poteva salvarsi, grazie al braccialetto? Se lo sono chiesti i familiari che, assistiti dagli avvocati Filippo Italiano e Gianfranco Briguglio, stanno valutando se chiedere l’approfondimento di questo aspetto della vicenda.

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