 Giovane caduta dal balcone, sviluppi nell'inchiesta

Giovane caduta dal balcone, sviluppi nell’inchiesta

Alessandra Serio

Giovane caduta dal balcone, sviluppi nell’inchiesta

mercoledì 15 Aprile 2026 - 19:13

La lite prima della tragedia sfiorata a Brolo. C'è un'indagata

Patti – Una lite prima del volo dal balcone. E’ questo il retroscena emerso dai primi accertamenti sulla tragedia sfiorata a Brolo, dove una ragazzina è precipitata da diversi metri. La caduta è stata attutita da alcuni fili per il bucato collocati al balcone sottostante l’appartamento dal quale la ragazza è rovinata sull’asfalto. La Procura di Patti ha ascoltato le amiche che si trovavano nell’appartamento insieme alla giovane, risalendo ad una lite avvenuta con una di loro.

La lite tra le due amiche

Sulla eventuale correlazione tra i due fatti si sono accesi ora i fari del sostituto procuratore Andrea Apollonio, che ha iscritto nel registro degli indagati la maggiorenne, per ascoltarla alla presenza di un difensore e per procedere al sequestro dei cellulari delle due ragazze. Le conversazioni saranno passate al setaccio per verificare i rapporti e l’accaduto. L’ipotesi di reato al momento è istigazione al suicidio.

Come sta la minorenne

Intanto le condizioni della minorenne sono critiche. Dopo il volo di parecchi metri e il tonfo sull’asfalto è scattata la corsa dell’ambulanza del 118 verso il pronto soccorso dell’ospedale di Patti, dove i medici la tengono sotto stretta osservazione e si sono riservati la prognosi.

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