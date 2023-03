Giro di Sicilia, la tappa conclusiva partirà da Barcellona - Tempostretto

Svelato il percorso: il 14 aprile il Giro attraverserà la provincia di Messina

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Svelato il percorso del Giro di Sicilia che si disputerà dall’11 al 14 aprile 2023. La provincia di Messina sarà interessata dalla corsa nella quarta tappa, quella conclusiva di venerdì 14 aprile, come sede di partenza. Il gruppo infatti si avvierà da Barcellona Pozzo di Gotto per arrivare a Giarre dove è previsto l’arrivo dopo 216 km.

Tappone di montagna del Giro di Sicilia 2023 con tre asperità da scalare e l’arrivo al termine dell’ultima discesa da Culmine di Scorciavacca. Le località interessate dal passaggio dei ciclisti nell’ordine saranno: Falcone, Tindari, Marina di Patti, Gioiosa Marea, Brolo, Capo d’Orlando, Naso, Castell’Umberto, Ucria, Floresta, Favoscuro e Santa Domenica Vittoria, prima di entrare nella provincia etnea a Randazzo.

Dopo circa 50 km lungo la costa tirrenica si scala la salita di Floresta (complessivi 40 km al 3% medio con tratti al 7%). Segue una lunga discesa e dopo Linguaglossa si affronta la salita all’Etna (località Due Monti) di quasi 18 km al 6% di pendenza. Dopo la discesa fino a Mascali si scala la salita di Scorciavacca fino al culmine (10 km al 6.4%). Si ripercorre la discesa precedente raggiungendo Mascali per poi raggiungere Giarre.

La presentazione del Giro di Sicilia

La presentazione questa mattina a Palazzo d’Orléans, presenti a Palermo il presidente della Regione Siciliana Vito Schifani, Elvira Amata, Assessora Regionale del Turismo e dello Sport, e Paolo Bellino, amministratore delegato di Rcs Sport che organizza tra le altre corse anche il Giro di Sicilia e il Giro d’Italia. Al via di metà aprile 25 squadre provenienti da tutto il mondo, in lista anche la Q36.5 squadra a cui Vincenzo Nibali ha legato il suo nome. Annunciato tra i partenti il vincitore dell’ultima edizione, il ragusano Damiano Caruso, e il Campione Olimpico su pista, Elia Viviani.

“Ci riempie d’orgoglio ospitare anche quest’anno, nella nostra meravigliosa Isola, il Giro di Sicilia. È come sempre – dichiara l’assessora messinese Elvira Amata – una straordinaria occasione che ci proietta in un palcoscenico internazionale, offrendo la possibilità di far conoscere il nostro patrimonio turistico, culturale, architettonico, paesaggistico e monumentale, ma anche di valorizzare sempre di più la speciale carovana sportiva di indiscusso e consolidato pregio. Saremo presenti alle quattro tappe previste che attraverseranno i nostri territori per godere dello spettacolo e condividere la gioia e l’entusiasmo dei tanti appassionati e dei numerosi turisti che accorreranno alla competizione sportiva”.

Le tappe dell’edizione 2023

Martedì 11/04/2023 1ª tappa – Marsala – Agrigento, 159 km

Mercoledì 12/04/2023 2ª tappa – Canicattì – Vittoria, 193 km

Giovedì 13/04/2023 3ª tappa – Enna – Termini Imerese, 150 km

Venerdì 14/04/2023 4ª tappa – Barcellona Pozzo di Gotto – Giarre, 216 km

