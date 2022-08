Giuffrida: "Le candidature del Pd a Messina per far riavvicinare il partito alla gente" - Tempostretto

La parola alla vicesegretaria provinciale del Partito democratico, candidata nel proporzionale, collegio Camera Sicilia 2

lMESSINA – Il suo nome è stato inserito in lista all’ultimo momento. Vicesegretaria provinciale del Partito democratico, Laura Giuffrida ha sostituito Simona Caudo, vicina alle posizioni politiche dell’onorevole Pietro Navarra, che ha deciso di fare un passo indietro. Da qui l’inserimento della vicesegretaria nella lista, terzo nome dopo Stefania Marino (Enna) e Giacomo D’Arrigo, al proporzionale nel collegio Camera Sicilia 2 di Messina.

Precisa subito Giuffrida, insegnante con una vocazione per l’impegno sociale e il volontariato: “La mia è una candidatura di servizio. Intendo offrire il mio contributo per ricostruire un rapporto di fiducia tra il Pd e un elettorato che, non a torto, ci ha voltato le spalle. In questa campagna elettorale, porterò avanti la mia battaglia per le donne, a favore della parità in politica e nei luoghi di lavoro”.

Far riavvicinare il Pd a un elettorato spaesato è il primo compito che Giuffrida ritiene esssenziale: “La linea nazionale è stata quella di individuare figure radicate nei territori, con una storia personale significativa. È prevalsa una volontà di rinnovamento. Il mio nome era stato inserito in una lista inviata a Palermo e Roma. Ho dato la mia disponibilità un mese fa sentendo l’obbligo morale nei confronti di una realtà, quella messinese, che ha bisogno di tanto impegno e spirito di sacrificio”.

Spiega la vicesegretaria provinciale: “Dapprima avrebbe dovuto esserci Simona Caudo, con la quale ci stimiamo reciprocamente. Quando Simona, per motivi personali, ha dovuto rinunciare, in un’ottica di servizio, sono subentrata io. Ciò che mi preme è che la campagna elettorale sia incentrata su temi concreti e in una prospettiva di cambiamento del partito. Dobbiamo ridare alle persone rifugiatesi nell’astensionismo, o comunque critiche nei nostri confronti, le ragioni per ritornare a votarci in modo convinto“.

“Le candidature di Russo e Calabrò un segnale di vicinanza alla gente”

“Con le candidature nei collegi uninominali di Camera e Senato di Antonella Russo e Felice Calabrò – sostiene la dirigente del partito – diamo un segnale a Messina di vicinanza al territorio, con due consiglieri da sempre fedeli al Pd e attenti ai problemi. L’esclusione dell’onorevole Navarra? Il Pd rimarrà compatto anche con il suo contributo. Pure in altri collegi si sono verificate situazioni analoghe con esclusioni eccellenti. Con la collaborazione di tutti, e il sostegno del segretario provinciale Bartolotta e del presidente dell’assemblea Antonio Saitta, possiamo invertire la rotta rispetto alle amministrative. Le sfide, dalle politiche alle regionali, non mancano”.

L’impegno nel volontariato e la scuola come missione sociale

Ma chi è Laura Giuffrida? “Insegno Italiano e Storia (istituto “Antonello”, n.d.r.). Per scelta, mi dedico a formare i cittadini del futuro – racconta la docente – lì dove c’è bisogno di una maggiore presenza dello Stato. Lì dove spesso si vivono situazioni socio-familiari complicate. Lo faccio da più di 30 anni ed è un privilegio lavorare nel campo dell’istruzione. La Lettera a una professoressa di don Milani è per me la Bibbia, un punto di riferimento imprescindibile. Così come mi sono impegnata in corsi di alfabetizzazione per i migranti e, con il Centro Buon Pastore (gestito dall’associazione Terra di Gesù, n.d.r.), forniamo un servizio di supporto sul piano sanitario ai senzatetto e a chi vive in povertà. Un’azione volontaria a cui tengo molto è pure quella per il Cedav, Centro donne antiviolenza. Una strutttura fondamentale”.

“I Circoli Pd non hanno sedi nei territori”

E l’impegno in politica? “Da sempre m’immergo con passione nell’attivismo politico, dai Ds al Pd, e cinque anni fa sono stata segretaria del Circolo del partito al V Quartiere. Vivo in modo viscerale il mio essere di sinistra, con l’attenzione agli ultimi, a chi vive situazioni di difficoltà economica e sociale. E so bene che il Partito democratico – tiene a precisare la vicesegretaria provinciale – deve lavorare di più e meglio in questi ambiti. Il problema enorme risulta quello del radicamento nei territori: i Circoli del Pd non hanno loro sedi nelle varie zone, fatta eccezione per la zona sud, e senza luoghi concreti dove fare politica è impossibile recepire le domande delle persone, ascoltare la gente. Questa è una delle priorità a cui mi sto dedicando da vicesegretaria”.

Laura Giuffrida

La battaglia per la doppia preferenza di genere

Per Giuffrida, un modello per le lotte del presente e del futuro è la “battaglia per la doppia preferenza di genere a livello regionale. Come gruppo formazione della Conferenza democratica delle donne, abbiamo lanciato una petizione perché la legge regionale si conformasse a quella nazionale. In questa fase, la doppia preferenza di genere è necessaria per aumentare il numero di donne in politica. Abbiamo organizzato un’agorà nel dicembre 2021 e scritto al presidente Draghi. Non abbiamo ottenuto il risultato auspicato ma non intendiamo rassegnarci”.

“Un faro nelle battaglie per la democrazia paritaria: Angela Bottari”

“La nostra campagna elettorale nel collegio di Messina vedrà al centro proprio l’impegno – spiega la dirigente del partito – per una democrazia paritaria e per le pari opportunità nei luoghi di lavoro, la crescita dell’occupazione femminile, per emancipare le donne, e la possibilità di ridare speranza a un territorio dove i giovani fuggono via dopo il diploma. In relazione al partito, occorre valorizzare la Conferenza permanente delle donne democratiche, in Sicilia in fase di formazione. Noi abbiamo qui una maestra: Angela Bottari (già deputata del Partito comunista italiano, n.d.r.) e da lei impariamo ogni giorno”.

