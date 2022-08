Messina. Navarra: "Non sarò ricandidato dal Pd alle politiche e sono grato a Renzi" - Tempostretto

"Grazie all'allora segretario per avermi dato questa opportunità. Il mio impegno continua", dichiara il deputato messinese

MESSINA – La notizia è di ieri. Pietro Navarra non sarà ricandidato dal Partito democratico alle elezioni politiche. Il deputato, già rettore dell’Università di Messina, si ferma al primo mandato e così si esprime sulla sua pagina Facebook: “Non sarò tra i candidati alle prossime elezioni nazionali. La politica è servizio. Per questo vivo questo momento con equilibrio e serenità. Ringrazio Matteo Renzi, l’allora segretario del Pd, per avermi dato l’opportunità di servire il mio Paese in Parlamento e il Partito democratico tutto per l’esperienza vissuta in questi anni tra colleghi di innegabili capacità e senso del dovere”.

“Continuerò a offrire un contributo per la nostra comunità”

Continua il parlamentare: “Ringrazio tutte e tutti gli amici e sostenitori e i tanti amministratori pubblici delle province di Messina ed Enna che non mi hanno fatto mai mancare il loro sentito supporto durante il mio impegno. Dopo qualche giorno di riposo, non farò venire meno il mio impegno, seppure a diverso titolo, nelle istituzioni per contribuire a dare un futuro migliore alla nostra comunità”.

L’unico riferimento, nelle parole su Fb, è a Renzi, non certo alla nuova leadership del partito. E in futuro Navarra, la cui formazione liberale aperta al campo progressista è nota, potrebbe anche dialogare con il mondo centrista che ruota attorno all’ex segretario del Pd e a Calenda? Se lo domandano in molti.

