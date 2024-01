Giustizia ko a Messina, al minimo storico i ranghi dei giudici

In quasi tutti i settori in servizio in media solo la metà del personale richiesto. Nomina dei capi "congelata"

MESSINA – Si è aperto tra i consueti tappeti rossi e i marmi di Palazzo Piacentini tirati a lucido la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario nel distretto di Corte d’Appello di Messina. Dopo la relazione del presidente Luigi Lombardo, in scaletta gli interventi del Procuratore generale Carlo Caponcello, il delegato del Guardasigilli e il consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura Marco Bisogni.

E’ toccato al padrone di casa, però, esporre i numeri da maglia nera del distretto, che da troppo tempo aspetta che vengano colmati i vuoti d’organico e che mai come negli ultimi mesi sconta l’assenza delle figure di vertice degli uffici. E’ attesa ancora, per esempio, la nomina del procuratore capo, dopo il trasferimento di Maurizio De Lucia a Palermo, nell’ormai “lontano” settembre 2022. In pole Rosa Raffa, attuale facente funzioni. La prossima riunione di commissione al Csm è attesa a breve.

Lombardo tuona col Csm

E il presidente Lombardo “tuona”: “Incertezza è dato dai tempi con i quali il Consiglio Superiore della Magistratura provvede alle nomine, le quali, in un cortocircuito burocratico di infiniti pareri, pervengono spesso oltre un anno dopo la vacanza. Troppo tardi per un mondo che viaggia ormai con la velocità degli strumenti telematici. L’indipendenza della Magistratura dagli altri poteri dello Stato, di cui è presidio il CSM, non può e non deve tradursi nella lungaggine nella copertura dei posti”.

I vuoti d’organico

In Corte di appello, mancano attualmente due presidenti di sezione su cinque. Al Tribunale mancano 2 presidenti di sezione su 6 e due giudici. Manca un giudice al tribunale di Patti e uno alla Sorveglianza. In Procura a Messina sono vacanti 3 posti di sostituto, 2 a Patti su un organico di 5 sostituti. “Clamorosa l’inadeguatezza dell’organico della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni – scrive il presidente di Corte d’Appello – composto dal Procuratore della Repubblica e da un solo sostituto.

I Presidenti dei Tribunali di Barcellona P.G. e di Patti lamentano, poi, le difficoltà gestionali derivanti dal continuo avvicendamento dei magistrati, in genere di prima nomina, e dai non brevi tempi di copertura delle relative posizioni vacanti. Il Presidente del Tribunale di Patti sottolinea come il turn-over dei magistrati sia continuo e massiccio, con tassi tra i più elevati d’Italia”, si legge nella relazione statistica presentata in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario 2024.

Mancano i giudici onorari

Ma le scoperture riguardano anche la magistratura onoraria: il Tribunale di Messina ne segna -6 su 24 d’organico, ovvero il 25% di posti vacanti, il Tribunale di Barcellona – 5 (il 45% in meno in servizio della pianta organica), a Patti – 3 su 9. Anche il Procuratore della Repubblica di Messina lamenta la scopertura di sei posti di vice procuratore onorario su ventiquattro. Non migliore è la situazione degli Uffici del Giudice di pace, dove mancano 17 giudici su 30 posti, presso l’Ufficio del Giudice di pace di Barcellona P.G. sono scoperti 8 posti di giudice su 11.

E gli amministrativi….

Il settore amministrativo non sta messo meglio: “Il dirigente amministrativo della Corte segnala una scopertura dell’organico pari al 22%, risultando coperte solo 105 posizioni lavorative su 132. Particolarmente significativa risulta la scopertura dei posti di ausiliario, pari al 40%”, scrive Lombardo.