Gli Allievi del Team Nibali al "Trofeo Città di Mazzarrà Sant'Andrea" - Tempostretto

Domenica in programma la prova del Campionato Regionale Allievi, tra i partenti Stefano Azzarello, Mario Badalamenti e Giancarlo Marmoro

MESSINA – Gli atleti del Team Nibali, categoria Allievi, saranno impegnati domenica a Mazzarrà Sant’Andrea nel Campionato Regionale. I giallo-rosso-neri cercheranno di essere protagonisti come lo scorso anno con la fantastica “stoccata” di Francesco Morabito che in solitaria si aggiudicò la gara portando a casa la maglia di campione di categoria.

Presenti al via della gara Stefano Azzarello, Mario Badalamenti e Giancarlo Marmoro per il Team Nibali accompagnati in ammiraglia da Pippo Cipriano. “Un percorso ondulato che prevede nel finale una rampa al 10%. La gara- spiega il ds Cipriano – si dovrebbe decidere proprio lì con il gruppo di testa formato da 10/15 elementi”.

Il percorso del Trofeo Città di Mazzarrà Sant’Andrea

Il “1° Trofeo Città di Mazzarrà Sant’Andrea” è una manifestazione organizzata dall’Asd Robur Barcellona. Il percorso si snoda lungo un circuito di 4000 metri che presenta un tratto in leggerissima salita, con pendenza al 4%, prima del gran finale lungo lo strappo di Contrada Chiusa. Questa asperità misura 700 metri con una pendenza del 10%. Il circuito è da ripetere 15 volte per un chilometraggio totale di 60 km.