Gli impianti sportivi messinesi sono agibili? 11 consiglieri vogliono risposte - Tempostretto

Il tema di stadi e piscine è sempre più attuale alla vigilia dell'inizio dei campionati per la varie società messinesi

MESSINA – A poche settimane dall’avvio delle stagioni sportive in diverse discipline, soprattutto con uno sguardo all’avvicinarsi del debutto del Messina calcio, impegnato già dal 3 settembre, alcuni consiglieri hanno chiesto al presidente del consiglio comunale, Nello Pergolizzi, di convocare una sessione di lavori con all’ordine del giorno il tema degli impianti sportivi. A richiederlo sono Libero Gioveni e Dario Carbone di Fratelli d’Italia, Dario Zante e Federica Vaccarino di Ora Sicilia, Giuseppe Villari e Amalia Centofanti di Prima l’Italia, Mirko Cantello, Emilia Rotondo e Giulia Restuccia della Lega, Cosimo Oteri di Forza Italia e Rosaria D’Arrigo del gruppo misto. La richiesta il giorno dopo la denuncia sulle condizioni del Palarescifina (Qui le foto).

Il tema centrale: agibilità e condizioni strutturali

Il tema centrale è quello delle condizioni strutturali e dell’agibilità, “alla luce degli adempimenti burocratici per le iscrizioni ai campionati professionistici e non delle società sportive messinesi”. I consiglieri spiegano in una nota: “Andrà certamente approfondita a stretto giro, considerati gli adempimenti burocratici ai quali le società sportive messinesi dovranno provvedere al fine di perfezionare l’iscrizione ai campionati professionistici e non, la questione relativa alle condizioni strutturali ed all’agibilità di tutti gli impianti cittadini. Nelle ultime ore sono pervenute diverse segnalazioni in ordine alle condizioni disastrose di numerosi impianti che dovrebbero ospitare, già tra qualche settimana, gare sportive di campionati professionistici e non, e pertanto il civico consesso vuole comprendere come l’amministrazione comunale stia affrontando la questione”. In sintesi i consiglieri vogliono “conoscere lo stato dell’arte delle condizioni strutturali ed autorizzatorie di tutti gli impianti sportivi messinesi per evitare di arrecare nocumento a chi giornalmente investe in città e nello sport”.

Articoli correlati