Gli incendi a Messina e in Sicilia: una priorità politica estirpare il male

Fino a stanotte fiamme vicino alle abitazioni. Secondo Legambiente, In Italia, nel 2025, bruciati 30.988 ettari. E in 48 ore, nell'isola, 2.500

di Marco Olivieri

La Sicilia brucia e distrugge sé stessa. Nella giornata del 25 luglio 380 roghi. Incendi e ancora incendi per un’altra maledetta estate. Un altro luglio segnato da fiamme vicino alle abitazioni e devastazioni. Secondo i dati di Legambiente, In Italia, nei primi sette mesi del 2025 sono stati bruciati 30.988 ettari di territorio. E l’isola indossa la maglia nera in questa classifica che nessuno può invidiare, con 16.938 ettari bruciati in 248 roghi fino allo scorso 18 luglio. E, nell’ultima devastazione, oltre 2.500 ettari di bosco e campi agricoli sono andati in fumo in 48 ore (fonte la Repubblica edizione di Palermo).

In fiamme le colline messinesi vicino alle case, fino a stanotte a Camaro e Bisconte, e in fiamme patrimoni enormi dell’isola: le Riserve dello Zingaro, Sughereta, Monte Cofano, Capodarso, Cava Grande del Cassibile, il Lago di Poma e i i boschi a Gela. La Sicilia distrugge sé stessa e la sua bellezza e non chiamiamola emergenza. Si tratta di un problema strutturale: mani criminali che appiccano gli incendi e le temperature elevatissime fanno da complici. Ma sono gli esseri umani a creare i fuochi.

Contro gli incendi una battaglia da affrontare a tutti i livelli

Diventa allora una priorità politica estirpare il male. E combattere a tutti i livelli – uso della tecnologia, potenziamento dei mezzi, riorganizzazione mirata del Corpo forestale, sinergia tra Regione e Comuni per rafforzare il controllo sui terreni, prevenzione e presidio delle zone a rischio – un fenomeno umano. E che quindi, al pari delle mafie, può estinguersi. Ma occorre un salto di qualità nella strategia e nella programmazione da parte della politica statale e regionale.

Altrimenti, puntuali come ogni anno, continueremo ad assistere agli incendi estivi, inserendoli nell’elenco delle fatalità inevitabili. Ma non è così.

