Gli incidenti stradali, un'emergenza continua tra autostrade colabrodo ed eccessiva velocità - Tempostretto

La morte di Fabio Materia e Maurizio Costanzo sulla A18 Messina-Palermo e la necessità di fermare la strage quotidiana

MESSINA Incidenti mortali, code chilometriche estive, lavori in corso infiniti. Chi percorre le autostrade siciliane sa che cosa significa vivere quel senso di precarietà e provvisorietà, nel segno di un disagio che diventa permanente. Nel meridione d’Italia spesso il provvisorio è qualcosa di definitivo, di strutturale, in assenza di soluzioni. L’incidente di stanotte in cui hanno perso la vita Fabio Materia, 46 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto, e Maurizio Costanzo, 30 anni, messinese, con tre feriti, ha reso ancora più urgente la necessità di denunciare le condizioni dell’autostrada A20 Messina-Palermo. Il tutto senza entrare nel merito delle cause, ancora in fase d’accertamento. Stesso discorso può essere affrontato per quanto riguarda la A18 Messina-Catania.

Non a caso, il presidente del Cas, Filippo Nasca, ha promesso che “nei prossimi anni le autostrade siciliane avranno un volto moderno. Ora il Consorzio autostrade sicilianea si sta svecchiando. Da qui al 2030 saranno eliminate tutte le criticità che ci vengono rimproverate, a ragione”.

ùDi certo, fino a quando le emergenze non saranno terminate, dal bypass Baglio al viadotto Ritiro, oltre ai 26 milioni 767mila euro per rifare la pavimentazione della tangenziale di Messina, lo scetticismo del cittadino è lecito. Così come risulta fondamentale il ruolo di controllo, denuncia e vigilanza da parte dei media.

Si può ancora parlare d’emergenza quando la precarietà strutturale è la cifra simbolica e concreta delle infrastrutture del sud d’Italia? Nelle autostrade siciliane, come scrivono i nostri lettori, siamo ancora all’anno zero. Ma va anche messa in evidenza la pulsione di morte che trova negli incidenti stradali il suo tragico compimento. La violazione dei limiti di velocità e il mancato rispetto delle regole del codice della strada mettono in pericolo la vita propria e quella altrui. È una banalità ma troppi comportamenti stridono con la necessità di salvaguardare sé stessi e gli altri da comportamenti non responsabili.

“La strage stradale continua: 9 morti e 661 feriti al giorno”

Quando ci si mette in strada, bisogna sempre essere consapevoli di quanto sia necessario rispettare le regole. Ci ha detto di recente Pina Cassaniti, presidente dell’Associazione italiana familiari e vittime della strada onlus: “In Italia la strage stradale continua, con 9 morti al giorno e 661 feriti al giorno. Si tratta di un’altra pandemia, di un problema di sanità pubblica ma non è trattato con lo stesso rigore con cui è stato affrontato il Covid. Se l’obiettivo europeo è quello di ridurre del 50% la strage stradale, e arrivare a zero incidenti nel 2050, io dico che dobbiamo puntare ad arrivare a zero morti nel 2030″.

Un obiettivo, ancora, davvero lontano. E che passa dalla responsabilizzazione di ognuno di noi.

L’immagine è di repertorio.

