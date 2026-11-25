Nel settimo episodio della terza stagione della fiction ai protagonisti Francesca Chillemi e Massimo Paternò si affianca l'ultima arrivata della flotta Caronte & Tourist

MESSINA – Lo scenario unico dello Stretto di Messina e una delle sue navi più innovative fanno da sfondo a una delle scene del settimo episodio di Viola come il mare 3, in onda questa sera in prima serata su Canale 5.

Protagonisti della sequenza saranno Viola Vitale, interpretata da Francesca Chillemi, e Massimo Paternò, interpretato da Rodrigo Guirao, impegnati in una scena girata a bordo della Pietro Mondello, la più recente unità entrata a far parte della flotta del Gruppo Caronte & Tourist sulla linea Messina–Villa San Giovanni.

Per la serie, che da sempre valorizza luoghi e atmosfere del territorio siciliano, lo Stretto diventa ancora una volta un elemento narrativo capace di raccontare emozioni, incontri e nuove prospettive. In questo contesto si inserisce la presenza della Pietro Mondello, scelta come location della scena grazie alle sue caratteristiche di innovazione e sostenibilità.

La nave rappresenta infatti uno dei progetti più avanzati del Gruppo Caronte & Tourist in tema di transizione energetica. Dotata di propulsione ibrida e progettata per operare con combustibili alternativi come il biogas, la Pietro Mondello è inoltre equipaggiata con un sistema di batterie che consente di azzerare le emissioni durante la sosta in porto, contribuendo concretamente alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività di traghettamento.

Giunta alla sua terza stagione e diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, Viola come il mare si conferma una delle produzioni di punta di Canale 5, capace di coinvolgere mediamente oltre due milioni di telespettatori per appuntamento. La presenza della Pietro Mondello all’interno della serie nasce nell’ambito di un accordo di product placement sviluppato tra Caronte & Tourist, Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, e Mediaset.

“Siamo orgogliosi di aver preso parte a Viola come il mare 3 e di aver collaborato con Mediaset e con Lux Vide per questa iniziativa», dichiara Tiziano Minuti, Responsabile Risorse Umane e Comunicazione del Gruppo Caronte & Tourist. «La presenza della Pietro Mondello in una fiction così amata dal pubblico rappresenta un’importante occasione per raccontare il nostro impegno verso l’innovazione e la sostenibilità, ma anche per valorizzare il territorio dello Stretto di Messina. Attraverso la forza delle immagini televisive possiamo contribuire a far conoscere la bellezza, l’identità e l’unicità di un luogo che da sempre è parte della nostra storia e della nostra attività”.