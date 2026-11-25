Il presidente Mangano traccia un bilancio: "Vogliamo continuare a lavorare per restituire a Messina ciò che abbiamo appreso al di là dello Stretto"

MESSINA – L’associazione Oltrestretto ha compiuto 2 anni. Il gruppo che riunisce ragazze e ragazzi messinesi sparsi in giro per l’Italia e per il mondo ha spento la seconda candelina, ripercorrendo le attività fatte nel corso di questi primi anni di vita. Il presidente di Oltrestretto, Antonino Mangano, originario di Villafranca e anche lui lontano dalla Sicilia (da più di 4 anni vive a Bruxelles) ha voluto tracciare un bilancio.

I due anni di Oltrestretto

Mangano ha spiegato che “i due anni di Oltrestretto sono volati, forse perché, come gruppo, abbiamo riempito questo periodo con progetti, attività, incontri, tanto da non avere avvertito l’imminenza del secondo anniversario”. Ha ricordato come il primo evento dell’associazione sia stata la commemorazione del 50esimo anniversario dalla pubblicazione di Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo. Così come le altre attività, tutte con un solo obiettivo: valorizzare le eccellenze di Messina, parlare delle criticità del territorio e proporre nuove soluzioni, anche da lontano.

Tra proposte e incontri, la comunità messinese lontana da Messina ha dimostrato di essere più salda che mai, anche nell’esportare la messinesità all’estero. Mangano ha affermato: “Sappiamo che il nostro impegno deve affrontare l’ulteriore sfida della distanza, ma siamo fiduciosi nelle competenze e nella passione che anima le nostre attività. Crediamo nel futuro e nella collaborazione con le istituzioni che accoglieranno calorosamente le nostre iniziative – come accaduto, per esempio, con Rometta e Patti – e con le associazioni amiche con cui continueremo a operare”.

E infine: “Festeggiamo i due anni con la voglia di continuare a lavorare per restituire a Messina e ai suoi territori parte di ciò che siamo diventati e che abbiamo appreso ‘al di là dello Stretto'”. L’avventura di Oltrestretto continua, con una voce corale messinese, che scaturisce da vite piene di esperienze maturate in varie città d’Italia, d’Europa e del mondo, e da cuori, braccia e menti pronte a sostenere la Città dello Stretto e la sua dimensione culturale e sociale.