Le parole del ds Pellegrino e dell'attaccante Bonanno che ha sfiorato il gol al termine del match

ACIREALE – Le dichiarazioni dei protagonisti all’Aci e Galatea dopo la semifinale di andata tra Acireale e Acr Messina. Il ritorno il prossimo 9 dicembre si giocherà al “Celeste” e il Messina avrà il fattore campo e il suo pubblico in più. Nella partita odierna tutti coloro che hanno rilasciato dichiarazioni parlano di sfida equilibrata e che mostra il livello delle due squadre che probabilmente si giocheranno il campionato.

Le parole del direttore sportivo Maurizio Pellegrino: “Prima di parlare della gara vorrei rimarcare quella che è stata la giornata di oggi. Partita combattuta, maschia e bella. Vorrei sottolineare però la grandissima accoglienza che ci è stata riservata da tutta la dirigenza dell’Acireale, l’aspetto professionale e serio ha prevalso su ogni cosa. Acireale e Messina hanno dimostrato di essere due ottime squadre, ci aspettavamo questa partita che abbiamo preparato nel miglior modo possibile, uno 0-0 che tiene aperte tutte le possibilità. Una gara magari non ricca di occasioni da gol, però è stata una bella vetrina per l’Eccellenza e per tutti”.

L’attaccante Tommaso Bonanno: “Sull’occasione avuta mi aspettavo una palla diversa, poi mi sono buttato e non ci sono arrivato penso per pochi centimetri anche se ci sono andato in scivolata. Oggi il pareggio è giusto, loro sono una grande squadra ed è stata una partita maschia. Ci siamo divertiti e ci giocheremo il ritorno in casa. Nel mio ruolo cerco di mettermi a disposizione del mister e della squadra, è un lavoro pesante perché devi collegare centrocampo e attacco e c’è da correre. Penso che con l’Acireale ci giocheremo fino alla fine anche il campionato anche. Noi come Messina cresciamo giorno dopo giorno e lo dimostriamo ad ogni partita”.