Gran Camposanto, ok della Giunta al project financing per 1536 loculi e 82 aree di inumazione

L'ampliamento sarà finanziato da privati. Il totale dell’investimento ammonta a 3 milioni 433mila e 360 euro

di Carmelo Caspanello

MESSINA – Via libera della Giunta comunale al progetto per la realizzazione di 1536 nuovi loculi e 82 campi di inumazione nella zona I – Giardinetti, al Gran camposanto. Un intervento necessario per rispondere all’esigenza sempre crescente di posti per le salme, che garantirà la disponibilità di nuovi spazi per il decoro e la memoria dei defunti. Il progetto sarà finanziato da capitali privati tramite “Finanza di Progetto”, un sistema di partenariato tra l’Amministrazione comunale e un soggetto promotore. Non è previsto alcun onere per le casse comunali: la realizzazione e la gestione del progetto saranno a carico del soggetto promotore, liberando risorse comunali per altri interventi previsti nel piano triennale.

Il totale dell’investimento

Il totale dell’investimento (Iva inclusa) che emerge dal quadro tecnico-economico che riassume i costi stimati per la realizzazione dell’opera ammonta a 3 milioni 433mila e 360 euro. Attraverso questo progetto sarà possibile soddisfare il fabbisogno cimiteriale per il biennio 2023-2025, garantendo spazi adeguati e risorse necessarie per accogliere i defunti in modo dignitoso. Parallelamente, si mira a migliorare i servizi cimiteriali offerti ai cittadini, garantendo un ambiente accogliente per i visitatori e facilitando le pratiche burocratiche legate al settore.

I prossimi passi

Per quanto riguarda i prossimi passi, è prevista la definizione e la predisposizione degli atti necessari da parte del dirigente del dipartimento Servizi manutentivi – servizio cimiteri, che sarà fondamentale per avviare con successo il processo di realizzazione del progetto. Inoltre, si procederà con le procedure di gara ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto promotore e la conseguente realizzazione dell’opera.

Lo scorso dicembre il via libera del Consiglio

Il progetto era stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale lo scorso dicembre. L’ampliamento, infatti, è stato reso possibile grazie all’approvazione della Variante al Piano regolatore particolareggiato del Gran Camposanto. L’assessore competente, Massimiliano Minutoli, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa nel contesto dell’attuale carenza di spazio nei cimiteri della città. I 1536 nuovi loculi e i 82 campi di inumazione saranno fondamentali per garantire la dignità e il rispetto dei defunti e delle loro famiglie. L’Amministrazione parla di un investimento che comprende non solo la creazione dei nuovi loculi e dei campi di inumazione, ma anche interventi di manutenzione straordinaria per garantire anche la sicurezza.