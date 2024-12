Gran Camposanto, restaurati i muri celle T bis e E bis. 100 nuovi loculi disponibili

Pubblicata la gara per altri 1618 posti ai "Giardinetti", aggiudicata quella per 400 posti al cimitero di Granatari

Sono stati completati i lavori di ripristino e restauro del muro celle T-bis e E-bis del Gran Camposanto. “Il fine lavori – dichiara l’assessore ai Cimiteri, Massimiliano Minutoli – è stato comunicato dalla Edil Restauri s.r.l., ditta appaltatrice degli interventi di ripristino e restauro delle mura dei loculi del Cimitero Monumentale”. “Un fine lavori importante – prosegue Minutoli – che consentirà a partire già dai primi mesi del nuovo anno di avere la disponibilità di nuovi posti per le sepolture, stimato intorno a circa 100 loculi. Pertanto, nel muro oggetto dei lavori le sepolture individuate dagli uffici di polizia mortuaria possono essere riconcesse. “La realizzazione di questi interventi e di quelli in programma rappresentano la volontà di questa Amministrazione – aggiunge il sindaco Federico Basile – di accogliere e dare risposte concrete ai familiari di quei cari deceduti per garantire loro una degna sepoltura”. La Edil Restauri ha rappresentato anche che sta procedendo con ulteriori interventi che interessano il Muro celle U blocco 1, già bonificate.

“I Giardinetti”

Relativamente sempre al Gran Camposanto è in pubblicazione sul Portale Appalti, la gara relativa ad un intervento progettuale in zona I “Giardinetti”, che prevede la realizzazione e gestione dei relativi servizi cimiteriali, compresi i servizi di manutenzione e cura del verde, di quattro corpi di fabbrica fuori terra su due elevazioni e di campi inumazione nelle rimanenti aree disponibili. Si prevede la realizzazione di complessivi 1.618 posti-salma, di cui 1.536 loculi oltre 82 posti inumazione. L’importo dell’investimento è pari a 3 milioni 433mila 360 euro. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione è il 22 gennaio 2025, alle ore 13.

Cimitero di Granatari

Infine, per il cimitero di Granatari è stata già aggiudicata la gara che consentirà la realizzazione di circa 400 posti, il cui contratto verrà completato entro questo mese di dicembre, mentre l’inizio lavori è previsto nei primi giorni del mese di gennaio 2025.