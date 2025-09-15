 Gravitelli. Inaugurata la nuova Paino, si torna in classe dopo nove anni

lunedì 15 Settembre 2025 - 12:45

Il sindaco ha tagliato il nastro per il plesso principale dell'istituto, restituito alla comunità scolastica dopo un lungo cantiere

MESSINA – Dopo nove anni di chiusura, l’XI Istituto Comprensivo Gravitelli Paino è stato ufficialmente riconsegnato alla comunità scolastica. L’inaugurazione si è tenuta oggi alla presenza del sindaco Federico Basile, che ha espresso la sua gioia per la conclusione dei lavori.

“Oggi siamo davvero felici: dopo i lavori che abbiamo concluso, abbiamo finalmente inaugurato l’XI Istituto Comprensivo Gravitelli Paino”, ha detto il sindaco durante la cerimonia. “Dopo un lungo periodo di chiusura, che si protraeva dall’ottobre 2016, il plesso della scuola media ‘Angelo Paino’, appartenente all’Istituto Comprensivo Statale ‘Gravitelli’, è stato finalmente riconsegnato alla comunità scolastica”.

L’edificio, situato a Gravitelli, riapre dopo cinque anni di cantiere e un significativo investimento da oltre un milione e mezzo di euro, suddiviso in due distinti appalti. L’intervento ha reso la struttura non solo più moderna, ma anche notevolmente più sicura, accogliendo nuovamente gli oltre 300 studenti che ora riprendono le lezioni.

