“Grazie a chi non mi consente di muovermi in sicurezza”

Messina. Spesso i disabili non si muovono nemmeno da casa a causa dell'inciviltà di chi non considera i diritti altrui

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Si prega di pubblicare. E di ringraziare il proprietario di questa macchina per il parcheggio professionale. Firmato disabile su sedia”.

Vorremmo vedere una città piena di persone con disabilità che si spostano in libertà e sicurezza. Ne vediamo così pochi in gro non perchè, purtroppo, non esistono ma perché molti di loro rimangono nelle loro case, dissuasi dal mupversi a causa dell’inciviltà di chi non tiene in considerazione i diritti altrui.