Pesca illegale. Sequestrate 15 trappole per polpi

SANT'AGATA MILITELLO - L'ufficio marittimo di Sant'Agata Militello ha sequestrato un attrezzo da pesca non segnalato in violazione della normativa vigente e rappresentante, tra l’altro, un serio pericolo per la navigazione. Si tratta di "polpare", nasse cilindriche di fattura artigianale, collegate fra loro, in numero superiore a quello consentito. I polpi ancora vivi sono stati rilasciati in mare.